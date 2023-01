Maltempo in Italia, la violenta tromba d’aria nella provincia di Roma. Un’ondata di maltempo sta interessando gran parte delle regioni italiane e nelle ultime ore si è registrato anche il fenomeno di una tromba d’aria che ha colpita la zone d Valmontone. Nessun ferito grave fortunatamente ma ingenti danni alle case, ad auto e sulle strade. Le immagini choc.

Tromba d’aria a Valmontone, la provincia italiana colpita dal maltempo. Panico tra gli abitanti della provincia di Roma che hanno vissuto un pomeriggio di paura: “tegole scaraventate ovunque”, raccontano. Strade invase da alberi sradicati a causa del forte vento, imbattutosi anche sulle automobili. Ma non solo, Si è anche verificata l’interruzione dell’energia elettrica.

Tromba d’aria a Valmontone, la provincia italiana colpita dal maltempo

L’allarme è scattato nel pomeriggio. Infatti il Comune di Valmontone ha comunicato tutto attraverso il profilo Facebook: “Intorno alle ore 17, in diverse zone della città, una violenta tromba d’aria ha provocato seri danni alle abitazioni, ad alcune infrastrutture e alle auto in sosta. Per fortuna non si registrano feriti. Immediatamente è scattato l’allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e diverse squadre della protezione civile che stanno intervenendo per comprendere l’entità dei danni e verificare eventuali situazioni a rischio”.

“Accanto ai volontari, presenti in strada anche il sindaco Alberto Latini e la vice sindaca Veronica Bernabei insieme all’ufficio tecnico comunale. Si raccomanda ai cittadini di non uscire di casa e di aspettare che la protezione civile riesca a raggiungere tutte le zone colpite per fare una stima di quanto accaduto. La tromba d’aria ha colpito in particolare le zone di via Gramsci, via Lanna via Don Alberto Proscio, Colle Belvedere, con un grosso cedro secolare che si è schiantato in via dei Pini ma la conta dei danni è soltanto all’inizio. I danni sono tanti e avanzeremo richiesta alla Regione Lazio per il riconoscimento dello stato di calamità naturale”.

In seguito alla violenta tromba d’aria, è risultata del tutto inagibile un’abitazione privata di via Piscarello e di via Colle della Cava. Qui sono state evacuate 10 famiglie, 29 persone in tutto. Danni anche alla sede dell’associazione protezione civile di Valmontone. Chiuse anche le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell’infanzia: “I tecnici comunali provvederanno domattina ad effettuare tutte le verifiche del caso per garantire il rientro in classe, giovedì 19 gennaio, in piena sicurezza”.