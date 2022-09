Tromba d’aria sulla località turistica: alberi abbattuti, danni, paura e soccorsi in corso

Tromba d’aria a Civitavecchia. Paura sul litorale laziale per una forte folata di vento che si è abbattuta questa mattina a Civitavecchia, nella zona di Sant’Agostino. Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, i vigili del fuoco della Caserma Bonifazi sono dovuti intervenuti per la messa in sicurezza di alcuni alberi caduti o rimasti divelti.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale. Impressionanti le immagini filmate dalla tromba d’aria arrivata dalla costa del litorale fino all’entroterra interessando la zona di Sant’Agostino, a Civitavecchia. Numerosi gli alberi abbattuti e divelti dal forte vento, ma fortunatamente nessuna persona al momento sembrerebbe essere rimasta ferita.





Tromba d'aria a Civitavecchia, alberi caduti e paura sul litorale

La tromba d’aria si è abbattuto a Civitavecchia nella zona di Sant’Agostino, in via Ugo Fontanatetta, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia con diverse squadre e l’autoscala per la messa in sicurezza degli alberi divelti dal forte vento. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 e la polizia locale.

Il maltempo nella zona laziale era stato annunciato con l’allerta meteo dalla protezione civile dalle prime ore di giovedì 8 settembre e per le prossime dodici e diciotto ore. Nella zona laziale, soprattutto tra Civitavecchia e il Viterbese sono arrivati temporali e per le prossime ore sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o intenso temporale.

Come detto, violenti temporali sono arrivati anche nella provincia di Viterbo e i comuni della provincia romana, con grandine, nubifragi e fortissimi colpi di vento. La squadra dei vigili del fuoco di Civitavecchia sta intervenendo in via della Torre Valdaliga, la via litoranea che passa per il Monumento Naturale La Frasca e per la centrale elettrica dell’Enel, per mettere in sicurezza alberi e pali divelti.

