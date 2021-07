Ormelle, tragedia in strada. L’intera comunità rimane scossa dopo aver appreso la notizia della morte del 17enne, prossimo a compiere la maggiore età a breve. Simone Perin muore in seguito all’incidente stradale e nonostante il pronto intervento sei soccorritori, per il minorenne nulla da fare.

La tragedia è avvenuta nella frazione di Tempio, all’incrocio tra via Piave e via Santa Maria del Palù. Un violento schianto contro l’auto, una Kia Sportage bianca, ferma al semaforo collocato per lavori stradali in corso.

Il 17enne viaggiava a bordo del suo scooter 50 cc, quando non rendendosi conto del veicolo, non ha fatto in tempo a frenare ed evitare l’impatto. Al volante del suv, una Kia Sportage bianca, una donna di 39 anni. Purtroppo per Simone nulla da fare, nonostante il pronto intervento del Suem 118.





Al momento dell’impatto, rivelatosi molto violento, il ragazzo è caduto sull’asfalto lungo via Piave, il rettilineo tra Lutrano di Fontanelle e Tempio di Ormelle, all’altezza con l’incrocio di via Santa Maria del Palù. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, e una pattuglia dei Carabinieri di Susegana.

Tutta l’amministrazione comunale, così come la comunità, si è stretta intorno alla famiglia. Le parole del sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma: “La comunità Pontepiavense è vicina alla famiglia di Simone, non ci sono parole per esprimere quanto accaduto. Voglio esprimere il cordoglio da parte mia e dell’amministrazione comunale ai genitori e tutta la famiglia”.