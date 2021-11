Terribile schianto all’alba, 32enne muore sul colpo: gravi altri 4 giovani

Terribile incidente stradale stanotte nei pressi di Treviso lungo la Castellana. Erano da poco passate le 5 di questa mattina quando una Ford Fiesta proveniente da Paese e diretta a Treviso all’altezza dell’incrocio con via Mandela ha perso il controllo e si è schiantata frontalmente con un camion di una ditta di legnami. L’auto si è disintegrata. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto due squadre del Suem 118 e una dei vigili del fuoco che hanno lottato per ore per estrarre i corpi dalle lamiere.



Uno degli occupanti del veicolo, un 32enne del Camerun, residente a Treviso, Gael Haycinthe Odiang, ha perso la vita mentre un altro uomo del Burkina Faso, in condizioni molto gravi, è stato soccorso dal Suem 118 e trasferito all’ospedale di Mestre. Altri tre feriti, sempre burkinabè, sono stati portati al pronto soccorso del Ca’ Foncello ma le loro condizioni non sono fortunatamente gravi.

Treviso, 2 incidenti a poca distanza l’uno dall’altro



Non è stato il solo incidente a Treviso. Sempre intorno alle 5, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente in via Fratelli Cairoli a Treviso, lungo il Put, di fronte a Porta San Tommaso. Un’auto si è capovolta senza il coinvolgimento di altre auto: due i feriti, un ragazzo e una ragazza entrambi 21enni. La notizia dell’incidente mortale ha molto scosso la comunità.







Ancora troppi gli incidenti stradale anche se il 2020 aveva segnato, complice la pandemia, una diminuzione del numero. Nel primo semestre 2020 la Polizia Stradale di Treviso ha rilevato complessivamente 281 (506 nel 2019) incidenti di cui 99 (176 nel 2019) con soli danni alle cose. 175 (318 nel 2019) con lesioni e con 273 (475 nel 2019) persone ferite ed infine 7 (12 nel 2019) incidenti mortali con 7 (12 nel 2019) persone decedute.



Nel secondo semestre 2020 gli incidenti rilevati a Treviso sono stati complessivamente 392 (480 nel 2019) di cui 129 (154 nel 2019) con soli danni alle cose. Con lesioni 255 (315 nel 2019) e con 388 (466 nel 2019) persone ferite ed infine 8 (15 nel 2019) mortali con 8 (16 nel 2019) persone decedute.