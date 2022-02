Incidente mortale in provincia di Treviso nel comune di Sernaglia. Una donna è rimasta uccisa in uno schianto tra due auto. Ancora da chiarire le cause, quello che è certo è che l’impatto è stato durissimo. Le due auto coinvolte sono stata catapultate in un campo sotto la strada. La vittima, alla guida di una Mercedes Classe A, aveva 55 anni è si chiamava Edlira Alicka, residente a Vidor con il marito. Per lei non c’è stato niente da fare. corpo senza vita di Edlira è rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto che si è capovolta dopo l’urto.



I Vigili del Fuoco della locale stazione di Treviso sono riusciti a tirarlo fuori con molte difficoltà solo due ore dopo. Lievemente feriti i due uomini anziani che viaggiavano sull’Audi A6. Lo scontro è accaduto sulla Provinciale 34, in un lungo rettilineo dove già in passato ci sono stati gravi incidenti. Entrambe le auto procedevano da Sernaglia in direzione Conegliano. Poco dopo un distributore di carburante, la Mercedes Classe A è stata tamponata dall’Audi.

Treviso è l’ultimo teatro di una lunga serie di incidenti



Quello di Treviso è stato l’ultimo incidente di una lunga serie. Nei giorni scorsi un gravissimo incidente si era verificato sulla Casilina e precisamente a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Un uomo di 41 anni, molto noto nella sua zona, era morto a seguito di un impatto tremendo. Si chiamava Rocco Di Nota e non ce l’ha fatta a sopravvivere. Fatale lo scontro tra la sua moto e un furgone.







Saranno le autorità competenti a stabilire con esattezza cosa sia successo e se ci siano delle responsabilità. Resta per adesso un dolore incredibile nella sua famiglia e nei suoi amici. Il motociclista Rocco Di Nota lavorava come fotoreporter ed aveva avuto un’enorme gioia solamente pochi mesi fa. Era infatti nato suo figlio.



Nel terribile sinistro ha riportato delle ferite il conducente del furgone, che è stato soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale ‘Santa Scolastica’ del comune di Cassino. Il 41enne era originario del paese frusinate Roccasecca. Ma ad aumentare ancora di più il dolore è una storia davvero incredibile, che riguarda anche suo fratello, che non c’è più e che era morta in simili circostanze.