Anziana spara ai vicini di casa e ne uccide uno: il video choc di quei momenti tragici

Omicidio a Treviglio, le immagini choc. Luigi Casati, 62 anni, muore in via Brasside, non lontano dall’ex statale 42 del Tonale, davanti a un complesso residenziale. A sparare il colpo letale, una donna che poi sarebbe rientrata in casa, per poi tornare fuori colpendo anche la moglie, Monica Leoni, 58 anni, rimasta ferita alle gambe e ricoverata.

La notizia ha sconvolto i vicini di casa della coppia e della donna fermata. La settantunenne ritenuta responsabile della sparatoria e dell’omicidio di Luigi Casati avrebbe esploso 5 o 6 colpi, sentiti distintamente nella zona. Monica Leoni si trova attualmente ricoverata presso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per ferite riporate agli arti inferiori.





Una notizia che ha scosso l’intera comunità, poi le parole del figlio della vittima, Emanuele Casati, che scioccato ha raccontato: “Questa storia andava avanti da anni, continue accuse inventate da questa donna contro i miei genitori”.

Ora tra le chat WhatsApp, ma anche su Facebook, un video diffusa anche su Il Fatto Quotidiano immortalerebbe le immagini immediatamente successive all’omicidio di Luigi Casati e alla “gambizzazione” di Monica Leoni. Nel video ad apparire sarebbe l’assassina, la donna di 71 anni vicina di casa della coppia, ovvero Silvana Erzemberger. Un motivo futile avrebbe fatto scoppiare diverse liti, quello del cane di Casati e Leoni.

Ma non solo. Secondo quanto affermato da un vicino proprio alcune settimane fa Silvana avrebbe minacciato Luigi Casati inseguendolo con un bastone. Un episodio che avrebbe visto opportuno anche l’intervento dei Carabinieri.

