Tragico schianto in autostrada. Auto contro un tir, soccorsi inutili per Rita Giulia

Terribile incidente stradale in alta Italia, lungo l’autostrada del Brennero. Oggi, martedì 25 gennaio, intorno alle 14 di pomeriggio si è verificato un tamponamento tra un’automobile e un mezzo pesante. Purtroppo l’impatto è stato fatale per la settantenne Rita Giulia Atzori. Il marito, 68 anni, invece è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Il sinistro è avvenuto tra i caselli di Trento Nord e Centro, nei pressi della galleria di Piedicastello. Lo scontro è stato fortissimo e i due coniugi sono rimasti intrappolati tra le lamiere dell’abitacolo. L’allarma è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati ambulanze, vigili del fuoco del capoluogo e polizia stradale. Gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi del caso mentre il personale della A22 ha provveduto al traffico.

Per estrarre Rita Giulia Atzori e suo marito i vigili del fuoco hanno dovuto ricorrere alle pinze idrauliche. Purtroppo le ferite riportate dalla donna erano troppo gravi e per lei non c’è stato nulla da fare. L’uomo, invece, è stato stabilizzato dal personale medico ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.





L’incidente si è verificato lungo l’autostrada all’altezza del capoluogo in direzione Modena. Per diverse ore il traffico è rimasto bloccato. Ci sono state code e rallentamenti. Come riporta Il Dolomiti il casello di Trento Nord è rimasto chiuso in entrata di corsia sud e uscita obbligata per la circolazione verso Modena.

Rita Giulia Atzori e il marito vivevano a Bolzano ma sono di origini sarde, venivano infatti da Iglesias.