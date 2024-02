Dramma sulla provinciale, terribile schianto tra più mezzi: vigili del fuoco e 118 al lavoro

Un grave incidente stradale ha coinvolto più mezzi lungo la strada provinciale 235, nel comune di Mezzolombardo in provincia di Trento. Per cause ancora da accertare un furgoncino e un camion si sono scontrati frontalmente. A quanto si apprende lo schianto si è verificato circa un chilometro dopo lo svincolo di Mezzolombardo. Ancora da chiarire la dinamica ma a quanto si apprende lo schianto è stato violentissimo. Il furgone prima è finito contro il tir.

>> “Non ci possiamo credere”. Monia e il fratello di Greta insieme dopo il Grande Fratello, è già gesto eclatante. E choc generale

Poi è carambolato fuori strada, invadendo la corsia opposta e coinvolgendo un’altra auto che stava sopraggiungendo in quel momento. La sua corsa è finita contro il guard-rail. Le condizioni dell’uomo alla guida del furgone sono apparse subito gravi.





Trento, incidente sulla statale 235: c’è una vittima

L’uomo era rimasto incastrato tra le lamiere, i vigili del fuoco lo hanno estratto ma è morto poco dopo. Sul posto insieme ai vigili del fuoco volontari di Nave San Rocco, Zambana e Mezzolombardo, gli operatori della polizia locale della Rotaliana e i medici del 118. Riporta Il Dolomiti.it come: “il tratto di strada è stato già in passato teatro di numerosi incidenti”.

Nel corso degli ultimi 30 anni il tasso di mortalità per incidente stradale è calato complessivamente del 48%, passando da 24,5 a 12,6 morti ogni 100 000 residenti/anno, anche se questa diminuzione non appare uniforme in tutte le classi di età. Infatti, l’andamento relativo ai tassi di mortalità della fascia d’età 15-29 anni non presenta grandi variazioni nel tempo. Visti gli attuali trend di mortalità, sembra che questa classe sia destinata a diventare quella con i tassi di mortalità più elevati (Figura).

La sostanziale stabilità dei tassi relativi a questa fascia di età suggerisce una scarsa efficacia delle molteplici azioni di prevenzione rivolte principalmente ai giovani, associata, forse, a un incremento in questo gruppo della prevalenza di fattori di rischio associati all’incidente stradale.