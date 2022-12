Incidente choc, treno travolge auto: a bordo una famiglia con due bambini

Pauroso incidente oggi 29 dicembre intorno alle 10.30 nel territorio di Vitorchiano, piccolo comune in provincia di Viterbo. Per cause ancora da accertare un’auto si è scontrata con un treno sui binari della ferrovia ex Roma Nord, al passaggio a livello in strada Piangoli. A bordo della vettura investita dal convoglio, un Jeep nera, viaggiava una famiglia: padre, madre e i loro due figli, entrambi minorenni.



Subito dopo l’incidente si sono precipitate sul posto per i soccorsi le ambulanze del 118 con i sanitari, i vigili del fuoco di Viterbo, i carabinieri e la polizia.Tutti i componenti della famiglia sono rimasti feriti nell’incidente. Il conducente della vettura, riporta il Messaggero, è stato trasferito con l’eliambulanza in ospedale al policlinico Gemelli di Roma con codice rosso.

Leggi: Il papà si scorda il figlio in auto per ore, muore a 14 mesi. La scoperta choc della mamma





Vitorchiano, treno travolge auto con una famiglia a bordo



In ospedale anche gli altri tre a bordo della vettura, ma le loro condizioni non sarebbero gravi: sono ricoverati per accertamenti a Belcolle. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, i carabinieri, la polfer e la polizia locale. Si sta provvedendo a togliere la macchina dalle rotaie per far riprendere il traffico ferroviario che, al momento, è interrotto.



“Dall’ultimo vagone dove eravamo non ci siamo accorti di niente” raccontano alcuni ragazzi che viaggiavano sul convoglio. “L’impatto non si è percepito, il treno si è fermato e abbiamo capito cosa fosse accaduto solo dopo che ci hanno fatto scendere”, racconta un altro testimone a Repubblica.



Astral Infomoblità ha informato che a causa dell’incidente sono stati soppressi i seguenti treni: 706 (da Catalano alle 11.14) è soppresso da Vignanello a Viterbo 707 (da Viterbo alle 11.05) soppresso da Viterbo a Vignanello.