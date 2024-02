Trenitalia, la decisione sui bagagli. A partire dal primo marzo 2024 sui treni Frecce sarà in vigore un nuovo regolamento. Per chi viola le nuove regole sono previste multe fino a 50 euro. Il cambiamento riguarda anche biciclette e monopattini elettrici. In sostanza sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca si applicheranno le stesse regole degli aerei.

Le nuove regole riguardano il numero e le dimensioni dei bagagli che i viaggiatori potranno portare con sé. Ovviamente le misure cambiano a seconda della classe e del posto acquistato. Anche in Francia, proprio nelle settimane scorse, sono state introdotte delle restrizioni sui treni ad alta velocità (TGV INOUI).

Quanti bagagli si potranno portare sui Freccia

Le nuove regole prevedono che non si potranno portare più di due bagagli (gratis) per passeggero a bordo dei treni Frecce. Inoltre biciclette e monopattini elettrici dovranno essere inseriti in una sacca. Per chi non si adegua multe fino a 50 euro e obbligo di scaricare i bagagli alla prima fermata disponibile. Oltre al numero, due, ci sono precise dimensioni da rispettare.

Le dimensioni delle valigie variano a seconda che si tratti di prima o seconda classe e in base al posto acquistato. Ad esempio chi viaggia in seconda classe (Standard o Premium) potrà portare con sé due bagagli le cui dimensioni totali dei due bagagli non potranno superare i 161 cm, ruote e manici compresi. Chi viaggia in prima classe (Business o Executive) avrà invece a disposizione 183 cm.

Ogni bagaglio, da collocare negli appositi spazi, dovrà avere un’etichetta con i riferimenti del proprietario. Inoltre sci, passeggini e strumenti musicali potranno essere aggiunti ai due bagagli, ma a patto che non superino i 200 cm (lunghezza più larghezza più profondità). Biciclette e monopattini dovranno essere inseriti in una sacca non più grande di 80x110x45 cm.

