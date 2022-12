Brutte notizie dal meteo per l’Italia. Un forte maltempo è infatti in arrivo nelle prossime ore e sta già generando delle preoccupazioni. A fornire maggiori informazioni è stato il sito de Ilmeteo.it, per bocca del responsabile Andrea Garbinato. A riportare tutti i dettagli è stata anche La Repubblica, che ha così avvisato la popolazione italiana su ciò che ci aspetta tra pochissimo. La situazione cambierà negativamente nella giornata di venerdì 2 dicembre, infatti alcuni territori saranno già coinvolti dalle precipitazioni.

Le immagini della tragedia di Ischia sono ancora sotto gli occhi di tutti, quindi c’è sempre maggiore attenzione sulle previsioni meteo in Italia. Il maltempo è previsto dunque tra qualche ora sulla regione Sardegna e in Triveneto, successivamente la perturbazione colpirà anche la parte del Tirreno centrale. Occhio invece a cosa accadrà nella giornata di sabato 3 dicembre, infatti la pioggia cadrà copiosa su diverse regioni della nostra Penisola. E anche domenica 4 dicembre non ci sarà bel tempo.

Meteo Italia: maltempo in arrivo con pioggia e neve

Il 3 dicembre la forte pioggia centrerà il Lazio, la Toscana e la Campania e in seguito anche sulla parte nord-ovest. Il meteo in Italia prevedrà maltempo anche sulla Calabria. E non si preannuncia nemmeno una buona situazione atmosferica anche domenica 4 dicembre, visto che ci saranno precipitazioni anche nella zona meridionale della nostra nazione con Sicilia, Puglia e Calabria tra le più a rischio. E sta per giungere sul suolo dell’Italia anche la neve: vediamo dove potremo vedere le precipitazioni nevose.

Nel pomeriggio del 3 dicembre la neve sarà presente sulle Alpi centrali e sull’Appennino della Liguria e poi toccherà anche alle Alpi a Ovest ed Est con accumulo nevoso, pari a 10-20 centimetri. E stessa situazione anche domenica 4 dicembre sulle Alpi. Inoltre, sia sabato che domenica potrebbe esserci vento in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. Queste dunque le previsioni ufficiali che sono state riportate su Repubblica, grazie all’esperto de Ilmeteo.it, Andrea Garbinato, che ha fatto il punto della situazione di questo primo fine settimana di dicembre.

Soffermandoci sul vento, ce ne saranno da moderati a forti di tramontana nella regione Liguria, mentre ci sarà la bora sull’alto Adriatico. Attenzione allo scirocco sugli altri bacini con il vento che potrebbe anche raggiungere 60 o 70 chilometri orari sulla regione Sicilia.