Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali a Roma, sulla via Flaminia. L’incidente è avvenuto giovedì 19 ottobre e secondo quanto ricostruisce il quotidiano Repubblica, il giovane, Gabriele Sangineto, attraversava la via Flaminia sulle strisce pedonali per raggiungere la stazione Labaro.

Il ventunenne è stato investito prima da una Fiat Doblò che procedeva in direzione centro, poi anche da un’altra auto, un taxi, che viaggiava nel senso di marcia opposto. I due impatti sono stati violentissimi e immediatamente è partita la chiamata ai soccorsi e alla polizia locale della Capitale.

Roma, investito da un taxi e da un’auto: morto Gabriele Sangineto

Le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito gravissime. Il personale del 118, intervenuto sul posto con automedica e ambulanza, ha stabilizzato Gabriele Sangineto e lo ha trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove è stato ricoverato in codice rosso. Le ferite riportate nel doppio investimento erano molto gravi e il giovane è deceduto poco dopo.

Inutili infatti i tentativi dei medici di salvargli la vita, il cuore del giovane ha smesso di battere poco dopo l’arrivo nel nosocomio romano. Come riportano i quotidiani locali, i due automobilisti sarebbero sottoposti ai test alcolemici di rito all’ospedale San Filippo Neri, e uno dei due sarebbe risultato negativo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti per gli accertamenti i vigili urbani del XV gruppo Cassia. Il tassista un uomo di 38 anni, alla guida del Doblò un 49enne. I veicoli coinvolti nell’investimento sono stati sequestrati. Sempre oggi una turista milanese ha perso la vita a Roma. La donna è stata travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto ieri, mercoledì 18 ottobre, in via del Teatro Marcello, nel centro della capitale.