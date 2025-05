Una tragica fatalità ha spezzato la vita di Filippo Morello, motociclista ventitreenne di Orsago, in provincia di Treviso, nel tardo pomeriggio di giovedì 1 maggio. Il giovane ha perso la vita durante una competizione regionale di motocross che si stava svolgendo al crossodromo di Versa, a Romans d’Isonzo, nel Goriziano. La gara, attesa da molti appassionati locali, si è trasformata in un dramma sotto gli occhi increduli dei presenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto durante un salto particolarmente impegnativo: Filippo avrebbe perso il controllo della sua moto in fase di atterraggio, cadendo violentemente a terra. Tragicamente, alcuni dei motociclisti che lo seguivano non sarebbero riusciti a evitare l’impatto, travolgendolo in pieno. Le dinamiche esatte dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma pare che l’incidente sia avvenuto negli ultimi trenta minuti di gara, in un momento in cui la stanchezza e la tensione possono facilmente influenzare le prestazioni dei piloti.

Incidente in pista, Filippo muore a 23 anni

I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto, con un’ambulanza e l’elisoccorso che ha tentato disperatamente di salvare la vita del giovane. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. A rendere ancora più straziante la scena, il fatto che il padre di Filippo, presente tra il pubblico, abbia assistito in diretta al tragico incidente del figlio. Una scena insopportabile, raccontano i testimoni, seguita da momenti di profonda disperazione.

Filippo Morello era tesserato del Motoclub Polcenigo, realtà sportiva della provincia di Pordenone, dove era conosciuto e apprezzato per il suo impegno e la sua dedizione. La sua passione per il motocross non era un semplice hobby, ma una vocazione che coltivava da anni con determinazione. A ricordarlo, con la voce rotta dalla commozione, è stato il presidente del club, Giorgio Zuzzi: “Sono attonito, una tragedia del genere ci riempie di tristezza. Filippo era un ragazzo splendido, sempre pronto a dare una mano al motoclub. Era con noi da anni e ha sempre dimostrato una passione autentica per il motocross. La sua scomparsa rappresenta una perdita gravissima per tutti noi”.

La comunità motociclistica e sportiva del Friuli Venezia Giulia e del Veneto si stringe ora attorno alla famiglia Morello, profondamente scossa da quanto accaduto. Sui social, tanti messaggi di cordoglio si moltiplicano in queste ore, con amici, colleghi e appassionati che ricordano Filippo come un ragazzo gentile, generoso e coraggioso, che ha perso la vita seguendo ciò che amava. La gara è stata immediatamente sospesa, e nei prossimi giorni potrebbero essere organizzati momenti di commemorazione in sua memoria.