Un grave incidente stamani a Torino è costato la vita ad una ragazza di 16 anni appena. Ancora da chiarire la dinamica ma pare che alla base ci fossero le condizioni climatiche avverse che di prima mattina ha ridotto la visibilità e reso scivoloso l’asfalto. L’incidente intorno alle 7 in corso Casale a Torino. All’altezza del civico 246 una Volkswagen Bora che viaggiava in direzione di San Mauro Torinese “Non l’ho vista” è l’unica cosa che ha detto il conducente.

>“Mio padre è morto tra le mie braccia”. Amici 23, cala la tristezza nel programma di Maria

“Una notizia terribile, una tragedia annunciata che purtroppo non siamo riusciti ad evitare”, scrivono i consiglieri comunali di Torino Bellissima, “Da un anno chiediamo di intervenire su questo incrocio e di mettere un semaforo fisso, ma ancora ieri in Commissione Trasporti questa amministrazione ha mostrato tutta la sua inerzia. E oggi piangiamo una giovane vita. Un affettuoso pensiero alle persone che le erano vicine“.





Torino, travolta sulle strisce pedonali: morta 16enne

La 16enne, cittadina ucraina stava attraversando nei pressi delle strisce quando è stata colpita dall’auto che stava andando verso San Mauro. Racconta Rainews come: “ L’impatto è stato forte, nonostante a quell’ora per il traffico la velocità delle vetture non fosse elevata, e la ragazza è morta sul colpo. Vani i soccorsi del 118”.

E ancora: “La vittima, arrivata in Italia senza i genitori, viveva nella vicina casa famiglia dell’Associazione Casa Nostra. E proprio da loro era arrivata una delle denunce sui rischi che corre chi usa quell’attraversamento. “Peraltro in un tratto di strada molto frequentato anche da bambini” raccontano gli abitanti della zona”.

L’allarme sui rischi per i pedoni riguarda tutta la Città. A Torino le strade più pericolose per via dei numerosi incidenti, all’attenzione degli assistenti pedonali sono Corso Regina Margherita, Corso Potenza, Corso Peschiera e Corso Unione Sovietica. I dati dell’AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada – per i primi 9 mesi del 2023 raccontano di 36 morti sulle strade piemontesi, 4 pedoni. La 16enne è la quinta dall’inizio del 2023.