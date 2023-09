Ancora sangue sulle strade italiane. Un medico è morto nelle scorse ore in un incidente a 41 anni: il suo nome era Antonio Vilardi e ora sono davvero in tanti a piangerlo, dopo aver scoperto che si trattasse proprio di lui. L’impatto devastante ha avuto luogo nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 settembre, quando si era intorno alle ore 3.30. La dinamica dell’accaduto è stata molto grave, così come la scoperta fatta dall’automobilista coinvolto nel sinistro.

Il medico morto nell’incidente era a bordo della sua moto e mai Antonio Vilardi si sarebbe aspettato che quello fosse il suo ultimo tragitto della vita. Infatti, è stato centrato in pieno da una macchina alla cui guida c’era un giovane 24enne. Il sinistro si è registrato a Imola, in zona Pedagna Est, e per il 41enne non c’è stato niente da fare, nonostante i soccorritori del 118 abbiano provato per un’ora a fargli riprendere il battito cardiaco.

Medico morto in un incidente: addio ad Antonio Vilardi

Secondo quanto riferito dal sito Corriere Romagna, il medico è morto in questo terribile incidente dopo essere anche stato trascinato per più di 200 metri dall’auto. Antonio Vilardi ha subito quindi ferite gravissime, che lo hanno condotto ad un decesso immediato. Il dottore era nativo della Calabria, infatti era originario di Bisignano (Cosenza), ma viveva a Imola dove lavorava in qualità di chirurgo di ortopedia. Addolorata l’Ausl di Imola, una volta appresa la notizia. Il guidatore del veicolo a quattro ruote era ubriaco alla guida ed è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale.

Queste le parole dell’Ausl del paese bolognese: “La drammatica notizia della scomparsa del dottor Antonio Vilardi in un incidente stradale avvenuto ad Imola la notte scorsa, ha sconvolto stamane i colleghi e la direzione dell’Ausl di Imola. Il dr. Vilardi, 41 anni, lavorava ad Imola dal 2014, dove si era trasferito dopo essersi specializzato in Ortopedia all’Università di Messina. All’Università di Bologna aveva quindi conseguito un master sul trattamento delle patologie ortopediche dell’arto superiore, un distretto in cui era superspecializzato e che costituiva il focus della sua attività chirurgica”.

Questo invece l’ultimo saluto del sindaco di Bisignano, Fucile: “Siamo sconcertati e costernati per l’improvvisa morte del dott. Antonio Vilardi, bravo professionista ma soprattutto persona da grandi valori umani e morali. Il sindaco, in particolar modo, è vicino al collega amministratore dott. Sandro Vilardi e a tutta la sua famiglia, alla quale lo legano una sincera e affettuosa amicizia”.