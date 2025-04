Un terribile incidente stradale ha tolto la vita ad una giovanissima. Anna è purtroppo morta ad appena 17 anni, dopo uno schianto tremendo sulla strada provinciale Pedemontana Est, precisamente a Mamiano, una frazione di Traversetolo (Parma). Un impatto devastante, che non le ha dato alcuna speranza di sopravvivenza.

Anna Bazzali è morta mentre guidava la sua adorata moto, una Yamaha 125 che aveva acquistato solamente un mese fa. Ad un incrocio si è scontrata contro un furgone che arrivava dal senso opposto. Il decesso della minorenne è avvenuto praticamente sul colpo, infatti i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare la sua morte.

Incidente in moto, Anna morta a soli 17 anni

Come riferito dal sito Parma Today, dopo l’incidente mortale sono giunti sul luogo i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso. Anna Bazzali era una promessa della pallavolo, infatti militava nel club dell’Energy volley under 18. Stando alla ricostruzione dei fatti, verso le ore 19 del 28 aprile aveva deciso di farsi un giro in moto prima di recarsi agli allenamenti, ma lei non ha mai raggiunto il luogo e sono state le allenatrici le prime a lanciare l’allarme perché preoccupate.

L’Energy volley ha scritto sui social: “Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia. Il suo vivo ricordo ci accompagnerà per sempre”. Oltre ad amare il mezzo a due ruote e la pallavolo, Anna Bazzali aveva un’altra passione, ovvero quella dell’arte. Studiava al liceo artistico e ora compagni di classe e compagne di volley sono devastati dal dolore.

Tante le foto che la 17enne postava in particolare su Instagram, dove mostrava a tutti il suo entusiasmo per le moto e lo sport. Ma il destino è stato beffardo e ha spento troppo presto la sua vita.