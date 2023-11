Ancora sangue sulle strade italiane, in un tragico incidente nel pomeriggio di ieri 13 novembre ha perso la vita un ragazzo di 24 anni: si chiamava Jacopo Sciabolini. Il sinistro si è verificato lungo la statale 327 alle porte di Foiano nella Chiana, in provincia di Arezzo. A quanto si apprende per Sciabolini non c’è stato niente da fare, troppo importanti le lesioni riportate nello schianto frontale che ha causato il ferimento di altre due donne: una 51enne e la madre di 75.

Per fortuna nessuna delle due è in pericolo di vita, sono stata trasportate in ospedale in codice giallo. Secondo una prima ricostruzione la Panda guidata da Sciabolini si è scontrata semi-frontalmente con Suv (si parla di un’invasione di carreggiata ma è tutto ancora da definire, se ne sta occupando la polizia stradale).

Foiano, tragico frontale: muore il 24enne Jacopo Sciabolini

A chiamare i soccorsi alcuni automobilisti in transito. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, due infermierizzate, una della Misericordia di Castiglion Fiorentino e una di Monte San Savino oltre alla Pubblica Assistenza di Foiano. In volo anche l’elisoccorso Pegaso, che è atterrato sui campi a margine della strada.

I soccorritori hanno tentato di rianimare il giovane fino all’ultimo ma alla fine non c’è stato niente da fare. Sul luogo dell’incidente, i vigili del fuoco per le operazioni di ripulitura e i carabinieri della stazione locale che hanno regolato il traffico lungo l’arteria che mette in collegamento la vallata aretina. Non appena la notizia delle morte di Sciabolini si è diffusa tantissimi sono stati i messaggi.

Presto sarebbe diventato infermiere, invece la sua vita si è interrotta in un pomeriggio autunnale lungo la statale 327. Si tratta del quinto incidente mortale in Valdichiana: l’ultimo il 18 agosto scorso, nel Cortonese, in cui perse la vita un 60enne della zona che in sella al suo scooter si era scontrato con un’auto mentre stava svoltando verso casa sua.