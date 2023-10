Tragico incidente sulla strada provinciale Lecce – Maglie stamani, giovedì 19 ottobre, coinvolta una coppia di sposi. Lui, 22 anni, è morto. Lei, incinta, è stata porta in ospedale. Ancora da capire la dinamica dello schianto all’altezza dello svincolo per la San Donato-Galugnano. La vittima si chiamava Stefano Maggio, Elena Merico portata in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Straziante la scena che si è presentata ai soccorritori avvertiti dagli automobilisti in transito.

Nel giro di poco sul posto sono arrivati dei mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale e quelli del 118. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’auto, una Fiat Punto, con a bordo la vittima e la donna ferita, avrebbe sbandato e si sarebbe capovolta in seguito all’impatto finendo la corsa ribaltata a ridosso del guardrail.





Lecce, tragico incidente: muore 22enne, grave la moglie incinta

A dare qualche dettaglio in più è il quotidiano online Lecce Today. “Si stavano recando in ospedale per alcuni controlli a cui si doveva sottoporre la ragazza, che aveva avuto delle contrazioni nelle ore precedenti al drammatico evento. Probabile che il sentimento dei due fosse quello dell’attesa e della voglia di godere al più presto della visione di un figlio in arrivo. Poi l’imponderabile che si fa strazio e la tragedia”.

“Che e arriva proprio nel momento che doveva risultare speciale per i due che già convivevano e ora più che mai progettavano una vita insieme”. Per il 22enne non c’è stato nulla fare, è morto sul colpo. La donna dopo il trasporto in ospedale nel reparto di Ginecologia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce ha partorito un bimbo, un maschietto di 3,200 kg, il bimbo sta bene.

Le condizioni della ragazza non sono state comunicate. A quanto si apprende è ricoverata in rianimazione. La notizia della tragedia ha nel giro di poco fatto il giro dei social. Tantissimi i messaggi arrivati, da una parte il dolore per la scomparsa del 22enne, dall’altra di speranza per la giovane mamma.