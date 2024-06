Un drammatico incidente stradale ha scosso la provincia di Padova nel weekend appena trascorso. Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno, poco dopo le 2, a Maserà lungo l’Adriatica, ha perso la vita una ragazza di soli 19 anni, Chiara Scantamburlo, residente a Sant’Elena. La tragedia è avvenuta a seguito di uno scontro frontale tra due automobili.

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Abano, Chiara stava tornando a casa dopo una cena con le amiche. La giovane viaggiava su una Fiat Punto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente contro una Opel Mokka guidata da un sessantenne di Milano. L’impatto è stato fatale per Chiara: all’arrivo dei soccorsi, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori idraulici per estrarre il suo corpo dalle lamiere, ma per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Tragedia sulla strada, Chiara muore a 19 anni

L’uomo alla guida della Opel Mokka è stato immediatamente trasportato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti clinici, volti a valutarne lo stato psicofisico al momento dell’incidente. Attualmente, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. Dai primi riscontri sembra che l’incidente sia stato causato da un sorpasso azzardato, ma le indagini sono ancora in corso per confermare questa ipotesi. La viabilità sulla SS 16 ha subito ripercussioni per diverse ore a causa dell’incidente.

La notizia della tragica scomparsa di Chiara ha suscitato un’ondata di cordoglio sui social network. Chiara, appassionata di pallavolo, avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 21 luglio. Il sindaco di Solesino, Elvy Bentani, ha espresso il proprio dolore in un post su Facebook: “Appresa la triste notizia porgo le mie più sentite condoglianze a tutti i familiari. In questi momenti non ci sono parole e se anche ci fossero non potrebbero mai alleviare il fortissimo dolore dei familiari e degli amici per la perdita tanto imprevista quanto inconcepibile della giovane Chiara Scantamburlo”.

Anche Francesco ha voluto ricordare Chiara con un messaggio toccante: “Lasciati cullare dal vento e accarezzare dal sole. Il tuo volto diverrà indelebile ricordo per coloro che ti hanno amata. Chiara Scantamburlo, 19 anni, deceduta per incidente stradale sulla SS 16 a Maserà di Padova. La sua vettura si è scontrata frontalmente contro un’altra vettura, rimasto ferito l’uomo alla guida”.

La tragica morte di Chiara Scantamburlo ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua comunità. La giovane vita spezzata troppo presto ricorda a tutti l’importanza della prudenza sulla strada e il dramma che può derivare da un solo momento di disattenzione. Le indagini continueranno per fare piena luce sulle cause dell’incidente, mentre amici e familiari si stringono nel dolore per la perdita di una ragazza che aveva ancora tutta la vita davanti.