“Una tragedia”. Silvia e Ugo, morti prima del concerto di Vasco. Schianto fatale, lasciano 3 figlie piccole

Tragico incidente lungo la strada verso il concerto di Vasco Rossi. A perdere la vita la coppia di coniugi, Silvia Ruscelli e Ugo Beltrami, lui geometra, lei medico, genitori di tre figlie piccole. La coppia, partita da Sarsina, si stava recanto a Trento in moto quando è andata incontro a un terribile destino.

“E’ una tragedia immane – le parole del vice sindaco di Sarsina Gianluca Suzzi alla stampa locale – tutti in paese li conoscevano. Una famiglia modello con tre bambine che frequentano le scuole elementari e medie. Erano sempre disponibili e gentili con tutti, persone molto attive nella parrocchia”.





Silvia Ruscelli aveva 47 anni ed era una stimata oncologa dell’Irst di Meldola. Il marito, Ugo Beltrami, aveva 49 anni e lavorava al Comune di Mercato Saraceno. La coppia molto conosciuta e benvoluta lascia un vuoto incolmabile nella vita delle tre figlie piccole che frequentano le scuole elementari e medie.

Stando a una prima ricostruzione, pare che i due avevano pernottato in un albergo a Dro con gli amici per poi rimettersi in viaggio in sella alle loro motociclette per raggiungere il concerto del loro idolo, Vasco Rossi in sella alla moto. Il mezzo viaggiava lungo la strada stradale tra il lago di Garda e Trento, quando sarebbe avvenuto lo schianto contro un camion.

A lanciare l’allarme sono stati gli amici e nel giro di poco tempo sul posto sono sopraggiunti i soccorritori di ‘Trentino Emergenza’ con un’ambulanza partita dall’ospedale di Arco, i vigili del fuoco volontari di Dro e Arco e i Carabinieri del posto. Nonostante l’immediato intervento dell’elisoccorso e del medico rianimatore, per Silvia e Ugo nulla da fare.

