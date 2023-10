Tragedia sul monte Cervino, un uomo di 57 anni Marco Ugo De Rosa è morto dopo una caduta di 700 metri. Sotto choc gli altri membri della cordata. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10,30, a 3.800 metri di quota nella zona della Cheminée, uno dei passaggi della via italiana al Cervino. Secondo una prima ricostruzione, la cordata – composta da un collega italiano e da uno spagnolo – stava scendendo da Capanna Carrel quando sarebbe stata investita da una scarica di pietre.

Dopo poco, scrive Aosta Sera: “i compagni si sono resi conto dell’incidente, avvertendo la mancanza di tensione nella fune”. “Hanno quindi chiesto aiuto, innescando le ricerche del compagno, che si sono concentrate poco dopo sul versante elvetico (la vicina cresta del Leone segna la linea di confine), a seguito dell’avvistamento di una corda e uno zaino”.





Tragedia sul Cervino, muore alpinista di 57 anni

E ancora: “Il corpo di De Rosa, recuperato dai soccorritori svizzeri, è stato portato a Zermatt e verrà trasferito a Sion”. I due compagni di De Rosa, rimasti illesi, saranno ascoltati dagli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza per ricostruire la dinamica dei fatti. Tantissimi i messaggi di cordoglio: “Con immenso dolore e cordoglio vi comunichiamo che è improvvisamente venuto a mancare l’amico collega nonché membro di questa segreteria provinciale Marco DE ROSA in servizio all’UPG”.

“Non ci sono parole ma solo una profonda angoscia e struggimento. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla compagna ed alla famiglia per questo immenso dolore. Non appena avremo notizie della cerimonia funebre e del santo rosario sarà nostra cura informarvi. Eugenio Bravo e la Segreteria del SIULP di Torino”.

E ancora: “Ho appreso la notizia da poco. MI dispiace molto per quello che è accaduto. Sentite condoglianze alla famiglia”. Prestava servizio a Torino Marco Ugo De Rosa, 57 anni, vice ispettore di polizia. Era nato a Milano.