Una tragedia immensa ha sconvolto tutta la Lombardia. Dina è morta in seguito ad un terribile incidente, mentre stava per rincasare. Avrebbe dovuto raggiungere la sua abitazione, ma non ci è mai arrivata gettando tutti nello sconforto più assoluto. Aveva festeggiato da circa un mese i suoi 46 anni e mai avrebbe pensato che quello sarebbe stato il suo ultimo compleanno. Il destino ha voluto spezzarle la vita troppo precocemente.

E Dina è morta così all’improvviso, per un incidente dalle cause ancora in corso di accertamento. Stando alle prime notizie, la 46enne è rimasta bloccata nelle lamiere della sua automobile, una Fiat 500. Nonostante il pronto intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, per la signora non c’è stato niente da fare. Non hanno nemmeno fatto in tempo a trasportarla in ospedale perché è spirata proprio sul luogo del sinistro.

Dina morta in un terribile incidente: aveva da poco festeggiato 46 anni

Un dolore difficile solo da immaginare quello con cui dovranno convivere i suoi familiari, in particolare il suo compagno che ha perso l’amore della sua vita. Dina è morta a 46 anni per un incidente avvenuto nella tarda serata del 25 ottobre sulla provinciale 38, nei pressi di Gaggiano (Milano). Una volta oltrepassata una rotatoria, la vittima non è riuscita più a controllare il mezzo ed è finita fuori strada. Ha centrato in pieno un albero ed è così deceduta.

Il nome completo della donna era Dinamark Dos Santos Cordeiro ed era nativa del Brasile, in particolare della città di Fortaleza. Erano anni che però viveva nel territorio italiano, precisamente a Trezzano sul Naviglio, sempre in provincia di Milano. Lei lavorava nella città di Milano e ora a piangerla sono in tanti. Non si sa con esattezza cosa le sia capitato, anche perché non ci sono stati scontri con altri mezzi. Non è da escludere che possa essere stata colta da un malore, ma restano in piedi anche le ipotesi di una distrazione o di un ostacolo trovato in strada.

Ad indagare sull’accaduto ci stanno pensando i carabinieri, che stanno portando avanti il loro lavoro al fine di arrivare ad una conclusione. Non sappiamo se sarà effettuato un esame autoptica sul cadavere della sfortunata Dina.