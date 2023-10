Tragedia in casa, la scoperta choc. Il dramma è avvenuto a Rivoli e lascia sotto choc un’intera comunità. Nello specifico, la donna è stata uccisa nella propria abitazione in via Monte Bianco angolo via Gradisca per mano del marito che ha poi deciso di recarsi sul posto di lavoro a Orbassano per togliersi la vita. Prima dell’insano gesto, l’uomo avrebbe affidato la figlia a un collega. La ricostruzione dei fatti.

Uomo uccide la moglie poi si toglie la vita. Ennesima tragedia in casa sfociata poi nell’assassinio di una donna. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, l’uomo, Agostino Annunziata di anni 36, avrebbe ucciso la moglie, Annalisa D’Auria di 32 anni, ferendola alla gola. Dopo aver compiuto l’omicidio, Agostino si è recato sul posto di lavoro, portando con sè anche la figlia di appena 3 anni.

Leggi anche: “Chiama il 112, ho fatto un casino…”. Orrore in casa, uccide l’ex moglie. Poi la richiesta choc alla figlia





Uomo uccide la moglie poi si toglie la vita. Prima di buttarsi da un silos, Agostino affida la figlioletta a un collega

Una volta giunto alla Massifond di Orbassano, Agostino ha deciso di affidare la figlioletta a un collega, “dicendogli che si sarebbe allontanato per pochi minuti, quindi si è allontanato per togliersi la vita buttandosi da un silos“, si apprende su La Stampa. Non risulterebbero ancora per nulla chiare le motivazioni che hanno portato Agostino a uccidere Annalisa.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dagli inquirenti, giunti sul luogo del delitto dopo il lanciato allarme, Agostino prima di allontanarsi dall’abitazione, avrebbe chiamato la madre in Calabria. Da lì, dunque l’allarme al 118 e ai carabinieri. Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco. Ovviamente sul caso è stato immediatamente aperto un fascicolo d’indagine.

La tragedia di Rivoli accade pochi giorni dopo un’altra drammatica vicenda, avvenuta a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. Una donna di 53 anni, Concetta Marruocco, è stata uccisa a coltellate dall’ex marito, 55enne, da cui si stava separando. Il fatto è ancora più tragico perché nell’appartamento, al casa al momento del delitto, c’era una figlia della coppia. Alla figlia minorenne, l’uomo avrebbe detto di chiamare i carabinieri.