“Piromani assassini”. Travolta dal rogo mentre tenta di salvare i suoi cavalli: dolore e rabbia per la morte di Maria, 42 anni

Hotel affoga tra le fiamme, il dramma nel cuore della notte. La tragica vicenda è avvenuta in Sicilia, precisamente nell’area ove è ubicata la nota struttura ricettiva Costa Verde. All’interno dell’hotel ben 700 turisti, colti dal panico non appena le lingue di fuoco hanno cominciato a divampare ovunque, rendendo molto difficile l’evacuazione dei locali. L’incendio avrebbe coinvolto persino alcune abitazioni limitrofe all’hotel diffondendo caos tra gli abitanti del posto. Purtroppo a perdere la vita, una donna di appena 42 anni.

Incendio all’hotel Costa Verde di Cefalù, panico tra i turisti e gli abitanti del luogo. Le fiamme avrebbero cominciato a divampare e propagarsi ovunque nel silenzio del cuore della notte, quando i 700 turisti residenti nella struttura non avrebbero mai potuto immaginare il verificarsi di una simil tragedia. Non appena scattato l’allarme i soccorsi e le squadre dei Vigili del fuoco hanno fatto di tutto per mettere in salvo la vita dei presenti.

Incendio all’hotel Costa Verde di Cefalù, panico tra i turisti e gli abitanti del luogo. Morta una donna di 42 anni

Letteralmente circondati dalle fiamme, i turisti sono stati immediatamente trasferiti presso il palazzetto dello sport, evacuati attraverso l’unica via possibile, quella del mare. “Da quasi dodici ore – scrive su Facebook il sindaco Daniele Tumminello – il territorio di Cefalù è seviziato e martoriato dalle fiamme, che hanno bruciato ettari di bosco, minacciato e danneggiato case e strutture alberghiere, mettendo la Città in ginocchio. E, cosa assai più grave, hanno stroncato la giovane vita di una donna che era accorsa per salvare i suoi cavalli dal fuoco”.

Il primo cittadino prosegue: “Tutto ciò è inaccettabile, specie se si pensa che i roghi erano partiti ieri sera dal vicino comune montano di Gratteri e che si sono propagati per centinaia e centinaia di metri, arrivando sino al mare. È il secondo, devastante, incendio nell’arco di tre mesi. Una situazione inaudita. Facciamo nostro l’accorato appello del Vescovo di Cefalù, affinché le Istituzioni preposte, con in testa il Presidente della Regione, cambino passo e strategia. Chiedo, nell’immediato, alla Protezione Civile Regionale un ulteriore potenziamento dei soccorsi, per fronteggiare il fuoco nei fronti ancora attivi e pericolosi”.

Purtroppo a perdere la vita a causa del rogo inarrestabile, una donna di appena 42 anni, Maria David, ritrovata morta semicarbonizzata in una cunetta poco distante dalla stalla. Presumibilmente, accortosi delle fiamme e della gravità della situazione che ha colpito l’hotel, la 42enne ha pensato di mettere in salvo i suoi cavalli. “Una tragedia immane sta colpendo, in queste ore, il nostro territorio. Un abbraccio alla famiglia De Gaetani, alle centinaia di dipendenti e a tutte quelle persone coinvolte, loro malgrado, in questa notte da incubo”, scrive sui social Francesco Giunta.