Dramma in vacanza, muore un ragazzo di 25 anni: la tragedia a Tenerife, la vittima si chiamava Luca Brignone. Sotto choc la fidanzata che era con lui che ha visto il fidanzato inghiottito dall’acqua e sparire. La notizia della morte del ragazzo, originario del cuneese, ha toccato profondamente l’intera comunità. “Sono tragedie che non coinvolgono soltanto la famiglia ma tutta la comunità – ricorda il parroco della frazione cuneese, don Paolino Revello a La Stampa -. Luca era uno splendido ragazzo”.

“Ha sempre fatto l’animatore nelle attività della parrocchia con uno stile tranquillo ed educato. Saremo vicini alla famiglia, cercheremo di aiutarli ad affrontare questo terribile momento”. La tragedia si è verificata in pochi attimi. Attimi devastanti che non gli hanno lasciato scampo.





Tenerife, travolto da un’onda anomale: muore 25enne

A quanto si apprende Luca si trovava con la sua fidanzata Alessia, di due anni più piccola, e la mattina del 14 agosto avevano scelto una caletta sulla costa di Los Gigantes, vicino Santiago del Teide, per trascorrere la mattinata. Secondo le prime ricostruzioni, si trovavano entrambi sulla riva della spiaggia quando sono stati travolti da un’onda anomala. Alessia si è salvata, Luca non ce l’ha fatto.

Per ora interminabili i soccorsi lo hanno cercato. Il corpo è stato ritrovato due giorni dopo, a Ferragosto, intorno alle 12.30. I familiari di Luca Brignone (lascia il papà Alfio, la mamma Monica e la sorella maggiore Laura) hanno già raggiunto Tenerife. Oggi è prevista l’autopsia, poi inizieranno le pratiche per il rimpatrio della salma in Italia.

Luca Brignone era un ragazzo solare, dopo il diploma all’Ipsia di Cuneo si era dato subito da fare. Lavorava come impiegato nell’ufficio tecnico della ditta «Perano» di Peveragno, che si occupa di carpenterie metalliche. Appassionato del mare, amava anche le Langhe e nel tempo libero si dedicava a piccoli lavori artigianali sul legno.