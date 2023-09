Tragedia in vacanza, Davide trovato morto in casa. La scoperta della fidanzata Giulia: “È sotto choc”

Tragedia in Sardegna, dove Davide Dati, 41 anni, è stato trovato morto dalla compagna nel letto nella mattina di lunedì 4 settembre. Come riporta La Nazione, l’uomo, originario di Massa Carrara, la coppia si trovava a San Teodoro, località turistica a circa 20 chilometri a sud di Olbia, per le vacanze estive. Una vacanza che si è conclusa nel peggiore dei modi per il 41enne, la compagna, amici e familiari.

Davide Dati lavorava nel commercio, commesso in una nota catena di prodotti informatici. La famiglia e i tanti amici sono sotto choc dopo l’improvvisa scomparsa del loro amato David. La morte sarebbe ad imputare a cause naturali, anche se da quanto scrivono i quotidiani locali David non aveva mai avuto particolari problemi di salute.

Leggi anche: “Quando arriva il treno…”. Incidente Brandizzo, spunta il video choc ripreso poco prima dell’impatto





Malore in vacanza, Davide Dati muore d’infarto in Sardegna

La procura di Nuoro ha disposto comunque l’autopsia sul corpo. La coppia alloggiava in un bed & breakfast, da dove è partita la chiamata d’emergenza della ragazza di David, sconvolta dopo averlo trovato senza vita a letto. Nella struttura sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 e carabinieri. Ogni tentativo dello staff medico e infermieristico di salvare la vita del 41enne è stato vano, purtroppo hanno potuto solo contstatarne il decesso.

Come scrive il quotidiano toscano La Nazione, Davide Dati era appassionato di calcio, di viaggi, di motori. “Un ragazzo come pochi, un esempio per tanti, sempre gentile pronto con un sorriso già da lontano”, si legge tra le centinaia di messaggi che si leggono sui social network dedicati a Davide Dati. La fidanzata Giulia lo ha voluto ricordare sui social con un post da brividi. Nella foto si vedono la ragazza e Davide baciarsi con dietro un bellissimo sfondo del mare della Sardegna. “Ciao amore mio, è da ieri che guardo le nostre foto..questa è l’ultima che ci siamo fatti, era una delle tue preferite. Eravamo felici ed innamorati”.

E ancora: “Mi sto facendo tante domande a cui non so dare delle risposte, quello che so è che questo è un mondo crudele che porta via le persone migliori, perché te eri e rimarrai sempre il migliore per me. Mi manchi come l’aria, hai lasciato un vuoto dentro di me che nessuno riuscirà più a colmare. Eri, sei e sarai sempre l’amore della mia vita, il mio ossigeno, e io ti amerò fino alla fine dei miei giorni. Adesso sei il mio angelo custode, sempre al mio fianco.. non lasciarmi mai. Io sarò per sempre tua promesso”.