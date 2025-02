Una terribile tragedia ha scosso una comunità intera. Claudia è morta improvvisamente, mentre era intenta a fare le pulizie di casa. Una giornata normale come tante altre si è trasformata in un dramma assurdo, infatti la donna è caduta dalla finestra e lo schianto al suolo è stato devastante. L’allarme è stato lanciato dal compagno, che era nell’abitazione insieme a lei.

Nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118, per Claudia non è stato possibile fare nulla. Ed è morta a 51 anni per un incidente domestico tanto drammatico quanto inaspettato. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima era su una scala per sistemare le tende alle finestre, quando ha perso l’equilibrio e ha urtato violentemente la testa in seguito all’impatto contro una balaustra.

Claudia morta in casa: fatale una caduta da una scala

La morte di Claudia è avvenuta nel corso della mattinata di domenica 2 febbraio a Torino, in un condominio situato in via Mattie al quartiere San Paolo. Quando ha battuto la testa, la signora Udrescu, che era originaria della Romania ma viveva ormai da tanti anni in Italia, ha perso conoscenza e non si è più risvegliata. Il suo decesso è avvenuto praticamente sul colpo.

Oltre al 118, è sopraggiunta sul luogo della tragedia anche la polizia per gli accertamenti del caso. Ma si è subito capito che si fosse in presenza di un incidente domestico. Il compagno sembra che stesse in un’altra stanza, poi ha sentito il forte rumore causato dalla caduta della 51enne e si è precipitato verso di lei, provando ad aiutarla in ogni modo, ma invano.

Gli agenti stanno ricostruendo passo dopo passo l’incidente, ma come detto poco fa sarebbero tutti concordi nel sostenere che si sia trattato di una caduta accidentale.