Due persone hanno perso la vita questa mattina in un violento incidente stradale avvenuto sull’autostrada A4, poco prima dell’uscita di Portogruaro, in direzione Venezia. Lo schianto si è verificato intorno alle 10.15, nel tratto compreso tra Latisana e il bivio con la A28, e ha coinvolto tre veicoli: un’auto e due furgoni appartenenti a squadre di manutenzione stradale. Le vittime sono gli occupanti del veicolo leggero, che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe innescato la drammatica sequenza.

L’automobile, viaggiando a velocità sostenuta, avrebbe ignorato la segnaletica che annunciava la presenza di un cantiere temporaneo sulla corsia di sorpasso. Dopo aver oltrepassato i coni posti a protezione dell’area di lavoro, il mezzo è andato a sbattere più volte contro la barriera spartitraffico centrale, finendo la sua corsa contro uno dei furgoni fermi nel cantiere, appartenente alla società Autostrade Alto Adriatico. L’urto è stato così violento da spingere quest’ultimo furgone a tamponare un terzo mezzo, anch’esso impegnato nelle operazioni di manutenzione e appartenente a una ditta esterna.

Incidente in A4, auto finisce su un cantiere: 2 morti

L’impatto ha reso inevitabili pesanti disagi alla circolazione: lungo la direttrice Trieste-Venezia, tra Latisana e Portogruaro, si sono formate code a tratti e rallentamenti significativi. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e le squadre di pronto intervento di Autostrade Alto Adriatico, che hanno operato per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

La concessionaria autostradale ha precisato che il cantiere risultava regolarmente installato e ben segnalato. Le lavorazioni in corso riguardavano il ripristino delle barriere di sicurezza centrali e si stavano svolgendo in un orario considerato a basso flusso di traffico. La presenza del cantiere era stata annunciata con un chilometro di anticipo per i veicoli provenienti da Trieste ed era correttamente delimitata da coni stradali. Inoltre, secondo le stime della società, la circolazione in quella fascia oraria si attestava attorno ai 600 veicoli all’ora, ben al di sotto dei livelli di punta.

Il dramma odierno rilancia il dibattito sulla sicurezza nei cantieri autostradali, spesso esposti a rischi elevati a causa di comportamenti distratti o imprudenti degli automobilisti. In attesa di ulteriori accertamenti, resta il dolore per una tragedia che ha spezzato due vite e ha gettato un’ombra su una mattinata che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto scorrere senza particolari criticità.