“È scomparso tra le onde”. Mattia disperso durante il bagno di mezzanotte: ritrovato ‘così’

Poteva trasformarsi in tragedia il bagno di mezzanotte a Porto Tolle (Rovigo), dove un ragazzo ha deciso di andare a largo con gli amici ma è per ore tutti hanno pensato fosse morto. Il giovane, Mattia Veronese, 29 anni, è stato ritrovato 9 ore dopo sotto choc, sopra uno scoglio. I giovani, all’una di notte avevano deciso di fare il bagno entrando in acqua dalla spiaggia di Barricata.

A differenza degli altri però, Mattia non è rientrato, così gli amici hanno dato l’allarme e sono iniziate le ricerche da parte della Capitaneria di porto di Chioggia (Venezia) e dei Vigili del fuoco. Incredibile poi il ritrovamento, cinque chilometri a sud, alle dieci circa di domenica 7 agosto 2022. Il disperso si era aggrappato a degli scogli al largo di Santa Giulia. Veronese è stato isolato per quasi nove ore, poi è stato trasportato all’ospedale di Chioggia per accertamenti. A rintracciare il bagnante, in località Gorino di Goro, è stato l’elicottero “Drago 149” dei Vigili del fuoco.





Sotto choc ma cosciente, il 29enne è stato issato con il verricello a bordo dell’elicottero e trasportato a Chioggia. Naturalmente i vigili del fuoco sono intervenuti da Adria (Rovigo) con i sommozzatori di Vicenza e gli specialisti Sapr; le ricerche sono state rese difficili dalle onde molto alte.

Poco dopo, in supporto la Capitaneria di Porto e un elicottero Sar dell’Aeronautica militare, che ha sorvolato la zona per oltre due ore, dalle ore 5.00 alle 7.00. Il dramma invece c’è stato sulla spiaggia libera a lato del santuario di S. Maria Goretti, a Nettuno. Un uomo di 40 anni, sabato sera ha avuto un malore dopo un tuffo in acqua. Alcuni bagnanti lo hanno trascinato a riva dando l’allarme.

Fa il bagno di notte con gli amici e scompare, lo ritrovano vivo i soccorsi al largo nove ore dopo. È successo a Porto Tolle (Rovigo) nelle prime ore di oggi. Protagonista un giovane di 29 anni #ANSAhttps://t.co/NaLa9kgMRY — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 7, 2022

La cosa terribile, nella tragicità del momento, è che qualcuno gli ha rubato lo zaino che aveva lasciato in spiaggia vicino ai vestiti. Conteneva il cellulare, qualche euro e i documenti. Per l’uomo, malgrado i soccorsi del 118, non c’è stato nulla da fare. E quando la Polizia ha cercato di identificarlo, si è scoperto che era sparito il suo zaino. Una cosa di una gravità indicibile.

