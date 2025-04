Elvira Arpino, moglie di Carmine Parlato, ha chiesto rispetto e silenzio mentre affronta il dolore più straziante: la perdita improvvisa e tragica del marito. Carmine, operatore della funivia del Monte Faito per l’Ente Autonomo Volturno (Eav), è morto giovedì 17 aprile 2025, in un tragico incidente che ha scosso profondamente la comunità di Castellammare di Stabia e non solo. I giornalisti che si sono recati presso l’abitazione della famiglia Parlato, nella periferia stabiese, hanno trovato la porta chiusa e parole toccanti.

“Ora non è il momento di parlare. Siamo chiusi nel nostro dolore. Chiedo rispetto. Mio figlio studia a Milano e ha visto dai siti la foto del padre, ha saputo così che era morto, quando ancora non sapevamo notizie certe. Adesso vi chiedo solo sensibilità, poi diremo quello che dobbiamo”, ha detto la vedova.

Dopo la tragedia della funivia, il dramma della famiglia di Carmine Parlato: la moglie rompe il silenzio

La famiglia, originaria di Vico Equense, si era trasferita a Castellammare quando Carmine aveva assunto il ruolo di conduttore della funivia, incarico che svolgeva con dedizione e passione. La salma dell’uomo, deceduto a 59 anni, si trova attualmente all’obitorio del cimitero di Castellammare, sotto sequestro giudiziario per le indagini in corso. “Adesso devo pensare solo a mio figlio, poi si vedrà”, ha aggiunto Elvira, esprimendo la devastazione che accompagna ogni gesto quotidiano dopo una perdita così improvvisa.

Anche la città si è stretta attorno alla famiglia e ha reagito con un sentimento di lutto collettivo. L’impatto della tragedia è stato talmente forte che la cittadinanza ha chiesto all’arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia di far partire la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo proprio dalla stazione della Circumvesuviana. “Quanto è successo rappresenta per la città una tragedia terribile“, ha affermato Maurizio Zurolo, amico e collega di Carmine. “Era un uomo umilissimo. Un amico, un grande lavoratore, innamorato del Monte Faito e di Castellammare, esperto di questi luoghi”, ha ricordato con emozione.

Zurolo, che dirige l’agenzia turistica VI Continente e l’Infopoint della Funivia del Faito, ha raccontato le conseguenze immediate dell’incidente anche sul piano delle attività economiche. “Abbiamo ricevuto infinite disdette alle numerose attività programmate sul Faito – dalle escursioni a cavallo al tiro con l’arco, dal trekking allo yoga e pilates nella faggeta – è un disastro. Ma più di ogni cosa è per noi la perdita di un uomo, Carmine, di grande valore umano. Il cuore è spezzato. Il mio e dei tanti amici e colleghi di lavoro”, ha aggiunto con voce rotta dalla commozione.

Anche l’Eav ha espresso cordoglio attraverso le parole del presidente Umberto De Gregorio, che ha ricordato Carmine Parlato come una figura preziosa all’interno dell’azienda. “Amava la funivia, voleva stare sul luogo di lavoro più che a casa sua. Era una persona straordinaria”, ha dichiarato. “La moglie di Carmine è stata con noi per ore in attesa di notizie. Mi ha abbracciato, mi ha chiesto semplicemente di stare vicino al figlio, che ha 20 anni, e sta a Milano. E noi, come è giusto che sia, saremo vicini a questo ragazzo”.

Vigili del fuoco al lavoro nei pressi del luogo della caduta della funivia del Monte Faito che ha provocato quattro vittime e un ferito che versa in condizioni critiche, 17 aprile 2025. ANSA/CESARE ABBATE

Carmine, prima di approdare alla funivia circa otto anni fa, aveva lavorato nel deposito Eav di Sorrento. Era amato da colleghi e turisti, a cui spesso faceva da guida spontanea, raccontando i segreti del Faito. Lascia una moglie e un figlio di 22 anni, che ora dovranno affrontare il vuoto lasciato da un uomo che aveva fatto del suo lavoro una vera missione.