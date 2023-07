Una vera e propria tragedia ha scioccato la famiglia di Francesca Calandriello, morta ad appena 27 anni mentre era al nono mese della sua gravidanza. Si stava preparando al momento più felice della sua vita, invece il destino si è messo improvvisamente di traverso spezzando i suoi sogni. E ora sono tutti increduli per un decesso così assurdo. Mancavano pochi giorni e lei avrebbe accolto la bambina, pronta ormai a vedere la luce.

Invece non è stato così e Francesca Calandriello è morta per un terribile incidente. Dato che era al nono mese dii gravidanza, i medici hanno subito tentato di prestarle soccorso il prima possibile per salvare lei e anche la nascitura. Ma tutti gli sforzi si sono rivelati purtroppo inutili e il dramma si è consumato in pochissimo tempo. Davvero tremendo l’impatto che è costato la vita alla 27enne, come ricostruito finora dalle forze dell’ordine.

Leggi anche: “Era incinta, non è giusto”. Tv in lutto, l’attrice uccisa in un incidente stradale: travolta nella corsia di emergenza





Francesca Calandriello è morta al nono mese di gravidanza: aveva 27 anni

Il fattaccio si è registrato in provincia di Salerno, nel comune di Sant’Arsenio. Francesca Calandriello è morta al nono mese di gravidanza, dopo lo scontro tra la sua automobile, una Fiat 500, e un pulmino da 9 posti. Il suo decesso si è verificato nella giornata di mercoledì 12 luglio, nonostante la corsa in ospedale. Anche per la bimba che stava per nascere non c’è stato niente da fare ed è morta insieme alla 27enne. Era stata trasportata nel nosocomio Ruggi D’Aragona di Salerno con l’eliambulanza, ma non è bastato.

Il cuore di Francesca ha continuato a battere solamente per poche ore dopo l’incidente, prima che si fermasse definitivamente. Ad indagare sulle cause dell’incidente sono la polizia locale e i carabinieri. Chiesto anche l’intervento sul posto dei vigili del fuoco. Pare ci fossero dei testimoni oculari del sinistro, che sono già stati contattati dalle autorità competenti. Non ha riportato ferite invece il guidatore del pulmino, il quale ha fornito la sua versione dei fatti.

Francesca Calandriello, originaria di Sassano (Salerno), ha lasciato vedovo suo marito Antonio. Si erano uniti in matrimonio meno di un anno fa. L’ultima foto sui social col coniuge era datata 28 maggio e la 27enne gli aveva scritto: “Ho scelto te ogni giorno”.