Devastante incidente stradale con una famiglia coinvolta purtroppo interamente nel drammatico fatto. Il papà Vincenzo è purtroppo morto a 37 anni, mentre la moglie è gravissima. Lui non è stata l’unica vittima, infatti in totale i deceduti sono stati due: il secondo è un anziano di 82 anni, Savino Calvano, che era a bordo di un’altra automobile.

L’incidente stradale ha quindi coinvolto due vetture. Nella prima c’era lo sfortunato papà Vincenzo, che è morto mentre era con la sua famiglia. Nella loro macchina erano presenti anche la figlia di 20 mesi e un altro figlio di 6 anni, che hanno pure subito delle ferite molto serie. La madre dei piccoli è stata trasportata urgentemente per una delicata operazione chirurgica.

Incidente stradale in Puglia, papà Vincenzo morto: gravissimi moglie e due figli

In seguito all’incidente stradale i soccorritori si sono trovati di fronte delle scene agghiaccianti. Il papà dei bimbi, Vincenzo Lafiandra, è morto praticamente subito così come l’82enne mentre la coniuge ha molte fratture al bacino e alle costole e problemi all’aorta e quindi la situazione clinica è molto grave. Il figlio è in ospedale al Giovanni XXIII di Bari, ma ce la farà nonostante il trauma cranico e delle fratture.

Lo schianto tra le due auto è stato frontale e si è verificato nella serata di venerdì 29 dicembre nel territorio pugliese tra le città di Trani e Corato. La bimba di nemmeno due anni ha delle fratture al cranio e sarà portata nello stesso nosocomio del fratello maggiore. Ma anche lei non sarebbe in pericolo di vita nonostante la prognosi riservata, come la madre e il bimbo di 6 anni. La famiglia era su una Opel, che è stata centrata dalla Peugeot dell’82enne. Quest’ultimo potrebbe essere stato colpito da un malore, ma al momento non ci sono certezze ufficiali.

Il sito Leggo ha aggiunto che la procura di Trani ha deciso di aprire un’inchiesta per il reato di omicidio stradale. Fondamentale l’intervento anche dei pompieri, oltre ai sanitari del 118, per portare via dalle lamiere i feriti.