La notte di festa si è trasformata in tragedia a Bari Sardo, in provincia di Nuoro, dove un giovane di 22 anni ha perso la vita durante una rissa scoppiata nel pieno dei festeggiamenti di Carnevale. Marco Mameli, operaio originario di Ilbono, è stato colpito mortalmente al petto con una coltellata poco dopo le 23 di sabato 1 marzo.

L’aggressione si è verificata nel corso della prima sfilata del Carnevale bariese 2025, un evento che avrebbe dovuto essere un momento di spensieratezza per la comunità. Oltre alla vittima, un altro giovane è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sono ancora state rese note.

Tragedia alla festa di Carnevale: il caos in strada e Marco muore: ucciso

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili dell’omicidio. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze di chi era presente alla rissa e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona. Le forze dell’ordine stanno vagliando ogni dettaglio per risalire all’identità dell’aggressore e chiarire le dinamiche dello scontro fatale.

La notizia ha sconvolto il paese di Ilbono e l’intera comunità della zona. Il sindaco di Ilbono, Giampietro Murru, ha espresso il dolore e lo sgomento per la perdita del giovane concittadino: “Non è possibile morire a 22 anni durante una festa di Carnevale. Ciao Marco, tutto il paese di Ilbono piange per la tua tragica scomparsa“.

L’omicidio ha lasciato un segno profondo nella comunità locale, che ora attende giustizia per la morte del giovane operaio. Le indagini proseguono senza sosta nella speranza di individuare al più presto il colpevole e fare chiarezza su una vicenda che ha spezzato una giovane vita nel cuore dei festeggiamenti.