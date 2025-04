Una tranquilla serata di primavera si è trasformata in un incubo per una famiglia di Torrice, piccolo comune in provincia di Frosinone. Intorno alle 20.00 di mercoledì 23 aprile, una Fiat 500 con a bordo una donna di 43 anni e le sue tre figlie minorenni è uscita di strada in Via Tufillo, terminando la sua corsa in una cunetta laterale. L’incidente, causato dall’impatto con una grata di scolo sollevata dalle abbondanti piogge che avevano colpito la zona, ha scosso profondamente la comunità locale.

La donna, residente nella zona, stava probabilmente rientrando a casa quando, senza riuscire a evitarla, ha colpito la grata che sporgeva sull’asfalto. L’urto ha fatto perdere il controllo dell’auto, che si è ribaltata finendo nel fosso a bordo strada. Immediatamente è stato lanciato l’allarme: una telefonata al numero di emergenza 112 ha messo in moto la macchina dei soccorsi. I primi ad arrivare sono stati i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna e alle bambine. Fortunatamente, nessuna delle occupanti ha riportato ferite gravi.

Mamma e tre nipotine si ribaltano con l’auto: suocero arriva e finisce in tragedia

Nel frattempo, la notizia dell’incidente ha raggiunto anche i familiari della donna, tra cui il suocero, un uomo di 70 anni, che si è precipitato sul luogo per accertarsi delle condizioni della nuora e delle nipoti. Giunto davanti alla scena dell’auto ribaltata e delle sue amate familiari circondate dai soccorritori, l’uomo è stato sopraffatto dall’emozione e dallo spavento. Improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciato al suolo.

Nonostante i soccorsi fossero già presenti sul posto, ogni tentativo di rianimare l’anziano si è rivelato vano. Il cuore dell’uomo, probabilmente già provato da problemi di salute, non ha retto allo shock e al dolore. È morto lì, tra i suoi cari, in un drammatico epilogo che ha aggiunto dolore alla paura dell’incidente.

L’intera comunità di Torrice è ora sotto shock. La tragedia ha colpito profondamente tutti, lasciando un segno indelebile in una serata che sarebbe potuta finire solo con tanta paura. Invece, si è trasformata in un lutto improvviso. Gli inquirenti stanno effettuando tutti i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare se le condizioni della strada possano essere state aggravate da una manutenzione insufficiente. Un interrogativo che ora si intreccia al dolore di una famiglia distrutta da un destino crudele.