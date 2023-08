Aveva 21 anni la ragazza morta in un incidente stradale nella serata di Ferragosto a Barbarano Mossano, in provincia di Vicenza. È successo intorno alle 22.45 lungo la strada provinciale Riviera Berica, all’altezza di un incrocio nel comune di Barbarano Mossano, in provincia di Vicenza. L’impatto tra le quattro auto è stato terribile. Due conducenti sono rimasti feriti, mentre il terzo è rimasto illeso.

Niente da fare, invece, per Valentina Cracco, morta sul colpo. Le auto coinvolte nell’incidente stradale sono due Volkswagen Golf, una Opel Meriva e una Fiat Punto guidata dalla vittima. Le persone a bordo delle auto sono state soccorse immediatamente dagli operatori accorsi sul posto dopo la chiamata di emergenza, presi in cura dai sanitari e trasferiti in ospedale.

Incidente choc di Ferragosto: Valentina Cracco morta a 21 anni

I due guidatori delle auto sono solo lievemente feriti, mentre il terzo, a bordo della seconda Golf, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Barbarano e una pattuglia della radiomobile di Vicenza. I carabinieri hanno dovuto deviare il traffico ed eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che una delle due Golf sia arrivata a velocità sostenuta, tamponando la ragazza che a sua volta ha tamponato la Opel che aveva di fronte. L’auto di Valentina Cracco è stata trovata incastrata tra due automobili e per la ragazza non c’è stato niente da fare. La seconda Golf rimasta coinvolta nell’incidente stradale proveniva dalla parte opposta, è stata colpita di striscio dalle automobili coinvolte nel primo schianto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lonigo i queli hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente stradale ed estratti Valentina Cracco dalle lamiere della sua Fiat Punto. Purtroppo per la ragazza, 21 anni, originaria di Nanto (in provincia di Vicenza) e studentessa di Biologia all’Università di Padova, non c’è stato niente da fare. È morta sul colpo.