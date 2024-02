“Massimo non c’è più”. Terribile incidente stradale, bambino di 5 anni perde la vita. Una tragedia ha colpito una famiglia di rientro da festa di carnevale: la macchina guidata dalla madre è finita fuori strada, a perdere la vita suo figlio più piccolo. Il fratello maggiore, anche lui a bordo della vettura, miracolosamente, è sopravvissuto. È stato lui a comunicare la terribile notizia al padre, che li aspettava a casa.

L’incidente ha scosso profondamente tutta la comunità nella quale vivevano. Il bambino, a quanto si apprende, era seduto nel seggiolino posteriore della macchina, dietro alla madre, quando si è verificato lo schianto fatale. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Schianto dopo la festa di Carnevale, muore bambino di 5 anni

La vettura è uscita di strada, terminando la sua corsa dentro un vivaio. Purtroppo, per il bambino non c’è stato nulla da fare. Sul luogo sono intervenuti rapidamente i soccorritori e i carabinieri, ma la scena che si sono trovati di fronte era devastante. La vettura coinvolta, una Yaris, era irriconoscibile a causa del violento impatto.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il bambino sia rimasto intrappolato tra il sedile posteriore e quello del guidatore. Inutili gli sforzi dei soccorritori per tentare di salvarlo, è deceduto sul colpo. La madre, una donna di 38 anni, è stata ricoverata in ospedale sotto choc. L’altro fratellino, come già accennato, ha riportato solo alcune ferite, ma è miracolosamente sopravvissuto.

Le indagini sono già in corso. L’incidente è avvenuto a Castelfidardo, in provincia di Ancona, e i carabinieri della Compagnia di Osimo, sotto il coordinamento del pm Irene Bilotta, stanno cercando di fare luce sulla tragedia. Secondo le prime analisi, sembrerebbe che la donna avesse assunto sostanze alcoliche, con un tasso rilevato compreso tra lo 0,7 e l’1 g/l. Tuttavia, questo dato dovrà essere confermato dalle contro-analisi e da ulteriori accertamenti, come riportato dal Corriere Adriatico.

Secondo dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), gli incidenti stradali rappresentano una delle principali cause di mortalità infantile a livello globale. Si stima che ogni anno circa 186.300 bambini di età inferiore ai 18 anni perdano la vita a causa di incidenti stradali, mentre milioni rimangono feriti o disabili a causa degli stessi incidenti.