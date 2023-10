Tragedia sulla strada, bus precipita. Un volo nel vuoto per circa 30 metri poi le fiamme, il bilancio è drammatico. Purtroppo molti dei feriti, si apprende su Adnkronos, sono stati ricoverati in reparto di rianimazione. Alla guida del bus Alberto Rizzotto, il 40enne originario di Conegliano ma residente a Tezze sul Brenta, che non appena fatto salire i passeggeri, era dunque diretto verso il campeggio a Marghera.

Bus precipita nel vuoto a Mestre, 21 morti e 15 feriti. All’origine del sinistro, probabilmente un malore improvviso del conducente, che lo avrebbe messo nelle condizioni di perdere il controllo del bus. “Noi allo stato non siamo in grado di fare una ricostruzione precisa degli avvenimenti”, sottolinea il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, e ancora: “Disporremo un’attività medico-legale, sia per attività ordinaria di controllo sia anche perché possiamo immaginare che vi sia qualche soggetto privo di documenti e dobbiamo provvedere ad acquisire tutti gli elementi necessari per l’identificazione”.

Leggi anche: Tre giovani vite spezzate così, terribile incidente stradale: avevano 19, 26 e 30 anni





Bus precipita nel vuoto a Mestre: 21 morti e 15 feriti. Di chi si tratta

L’incidente è avvenuto Mestre, in provincia di Venezia, e l’autobus è precipitato cavalcavia della Vempa.Sconvolto il governatore del Veneto Luca Zaia: “Mai avrei immaginato di assistere a un incidente del genere. Al momento sono 4 i minori ricoverati, due ragazzi di 16 anni e due bambini”, ha spiegato il governatore a RaiNews24. “Tra i 15 feriti, 11 sono stati già identificati: 4 ucraini, 1 tedesco, 1 francese, 1 croato, 2 spagnoli e 2 austriaci”, ha riferito il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, in collegamento a Tg1 Mattina.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono sopraggiunte venti ambulanze e decine di soccorritori. Stando a quanto rifertito dal direttore generale del Comune di Venezia, Morris Cerron L’autobus il mezzo “era nuovissimo, ad alimentazione ibrida” gasolio-metano. Uno “scenario apocalittico” ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Il mezzo stava percorrendo il tratto autostradale A4 nei pressi del cavalcavia della bretella in direzione Marghera. Finendo fuori strada, ha poi sfondato il guardrail precipitando per un volo di circa 30 metri.

L’unica vittima italiana è l’autista: Alberto Rizzotto, definito dai colleghi un autista esperto. Il resto delle persone coinvolte sono straniere e tra il gruppo di turisti, si ipotizza che alcuni si siano aggregate solo per gli spostamenti da e per Mestre. Il ministro degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha riferito su X: “Profondamente addolorata per la terribile tragedia dell’autobus avvenuta a Mestre. In questa notte di dolore, i miei pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e ai loro amici”. Si sono unite anche le parole della premier francese, Elisabeth Borne: “I nostri pensieri vanno alle vittime di questo tragico incidente d’autobus e ai loro cari. Siamo al fianco delle vittime e delle loro famiglie durante questa dura prova”.