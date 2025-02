Una tragedia ha colpito la comunità scolastica di Battipaglia (Salerno): il professor Giuseppe Francione è morto improvvisamente a 67 anni, stroncato da un infarto mentre rientrava da una gita scolastica con i suoi studenti al Teatro San Carlo di Napoli.

L’insegnante si è sentito male durante il viaggio di ritorno, spingendo i suoi colleghi e alunni a chiedere l’intervento dell’autista per fermare il mezzo e chiamare i soccorsi. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.

Nato a Ottati, Francione lascia una moglie e due figli. La sua scomparsa ha generato un’ondata di commozione, con numerosi messaggi di cordoglio che ricordano la sua passione per l’insegnamento e l’amore per la geologia.

Tanti amici, colleghi e studenti hanno voluto omaggiare la memoria di Francione con parole cariche di affetto e riconoscenza. “Sono rimasto senza parole nell’apprendere la notizia che Giuseppe Francione, il geologo professore, ci ha lasciati. Appena sabato mattina eravamo insieme, con gli amici e colleghi di sempre, seduti al pub di Aquara a sorseggiare un caffè. Si parlava dei progetti comunali a cui ha dato il suo prezioso contributo tecnico. Quanti consigli, sopralluoghi, relazioni, sempre dati con la massima disponibilità. Mi colpiva la sua passione per la montagna, per le rocce, i metalli, che non finiva mai di ricercare nei nostri Alburni”.

Un altro commovente messaggio sottolinea il vuoto che lascia nella comunità: “Ci mancherai caro Giuseppe, ci mancherà la tua dolce discrezione, e il tuo amore per il nostro territorio e anche per Aquara e per tanti di noi che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Ci mancherai, come mancherai ai tuoi cari, a tua moglie e ai tuoi figli, a cui darai la forza anche da lassù di andare avanti, forti dei tuoi insegnamenti e del tuo ricordo indelebile. Ti giunga ovunque tu sia il nostro abbraccio riconoscente, come inviamo il nostro forte cordoglio alla tua famiglia”.

Francione era un professore stimato e apprezzato dagli studenti e dai colleghi. La sua passione per la geologia e l’ambiente lo ha reso una figura di riferimento non solo nel contesto scolastico, ma anche nella comunità locale. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, ma il suo insegnamento e il suo amore per la conoscenza continueranno a vivere nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.