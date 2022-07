Choc in autostrada, scende dall’auto e viene travolto: muore sul colpo a 24 anni

Tragedia in autostrada, muore 24enne. Incidente fatale nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 luglio sull’autostrada A4 fra Trezzo d’Adda e Capriate San Gervasio, in direzione di Venezia. Il giovane Koffi Foffie Romaric Adjei, di origine ivoriana, era in macchina con due amici ed è rimasto senza benzina con l’auto ferma in seconda corsia. Il conducente è quindi sceso cercando di spingere il veicolo. A quel punto una macchina lo ha schivato per poco.

Ma poco dopo un camion lo ha travolto finendo poi a sbattere contro un’Opel Mokk con due persone a bordo. Erano circa le tre di notte. Quando sono arrivati i soccorsi per Koffi non c’è stato nulla da fare. I suoi due amici, una 25enne nigeriana di Locate Triulzi (Milano) e un indiano di 25 anni di Bagnolo Melle (Brescia), sono rimasti feriti. E sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.





Notte da incubo: muore 24enne, feriti i suoi due amici

Fortunatamente non ci sono stati altri feriti. Il 24enne Koffi Foffie Romaric Adjei stava viaggiando su una Fiat Bravo. Viveva a Seriate e aveva trovato lavoro come operaio. Secondo quanto si è appreso il giovane era giunto in Italia come richiedente asilo. Aveva perso entrambi i genitori, uccisi in guerra.

In Italia Koffi aveva solo una ‘zia’, che in realtà non era una sua parente, ma una cara amica. Che ora lo sta piangendo insieme ai due amici scampati per miracolo ad un tragico destino.

Sul luogo dell’incidente è giunto il 118 con automedica e ambulanze. A ricostruire la dinamica esatta dell’incidente sarà la polstrada del comando provinciale di Bergamo.

