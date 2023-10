Tragedia all’asilo nido. La giornata stava procedendo come di consueto presso l’asilo nido privato “Raggio di Luna” a Porcellengo di Paese, in provincia di Treviso, ma poco dopo pranzo, nelle prime ore del pomeriggio, la scoperta choc ha lasciato increduli tutti i presenti. Lanciato l’allarme non appena le educatrici si sono rese conto che il bambino di appena 11 mesi non dava più alcun cenno di vita. Allarmati ovviamente anche i genitori a cui i soccorsi hanno poi dovuto comunicare la triste e dolorosa verità.

Neonato muore all’asilo nido, la disperazione dei genitori. La comunità dell’asilo privato “Raggio di Luna” a Porcellengo di Paese resta ancora sotto choc in seguito alla dolorosa notizia del decesso improvviso. Il bambino di appena 11 mesi stava riposando, poi al momento del risveglio da parte delle educatrici non ha più dato alcun cenno di vita. Lanciato dunque l’allarme ai soccorsi e ai genitori del piccolo.

Nel giro di pochi minuti, sul posto, è sopraggiunto il personale del Suem che davanti alla scena del piccolo privo di sensi ha subito eseguito svariati tentativi di rianimazione. Purtroppo però per il bambino non c’è stato nulla da fare. I genitori, nell’apprendere la notizia del decesso del figlioletto, sono stati a loro volta colti da un malore, quindi trasferiti in ospedale. Le parole del sindaco di Paese Katia Uberti: “Sono sconvolta per quello che è successo. Le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza vanno alla famiglia colpita da questo lutto. Questa è una di quella notizie che non si vorrebbero mai sentire. Come Amministrazione faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per aiutare la mamma e il papà”.

Al contempo sul posto sono sopraggiunti anche i Carabinieri della locale stazione che hanno dunque provveduto ad avviare le dovute indagini per risalire alle cause che avrebbero portato al decesso del neonato. Disposta con ogni probabilità anche un’autopsia sul corpo della vittima, per accertare il decesso avvenuto per via naturale e per escludere eventuali responsabilità in capo all’asilo. A proposito di decessi infantili che sopraggiungono in modo brusco e improvviso, è intervenuto il pediatra Giovanni Franco Battaglini.

Il vicesegretario amministrativo della Fimp, la Federazione italiana dei medici pediatri di Treviso, ha sottolineato che decessi simili “si contano uno o due casi ogni 2mila bambini”. Il decesso del bambino potrebbe rientrare nei casi di “morte bianca”. A Paese, l’asilo nido Raggio di Luna di Porcellengo, accoglie bambini da 0 ai 3 anni. La struttura è di proprietà della parrocchia la cui gestione è stata affidata al team che gestisce il nido “Luna d’Oro” di Quinto di Treviso.