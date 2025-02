Dramma in un istituto scolastico. La comunità dell’istituto professionale Maffeo Pantaleoni di via Brigida Postorino a Frascati è stata sconvolta dalla tragica scomparsa della professoressa Jllen Camugino, 48 anni. L’intero corpo docente e gli studenti si sono trovati improvvisamente di fronte a un evento inaspettato che ha lasciato tutti sotto choc.

L’episodio si è verificato intorno alle 10:30 del mattino, quando l’insegnante, dopo essersi recata in bagno a causa di un malessere, ha iniziato a percorrere il corridoio del secondo piano che conduce alle aule. Proprio davanti agli uffici amministrativi, è stata colpita da un improvviso malore che non le ha lasciato scampo.

Professoressa muore a scuola davanti a studenti e colleghi

Un tragico evento che ha gettato nello sconforto l’intera scuola. La notizia è stata resa pubblica anche dal Comune della cittadina situata a pochi chilometri da Roma, che ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia della docente scomparsa: “L’Amministrazione esprime profondo cordoglio per la scomparsa della docente durante il servizio. Ci stringiamo alla famiglia, alla dirigente e alla comunità scolastica in questo momento di dolore”.

In segno di rispetto e commemorazione, la dirigente scolastica Giuliana Proietti Zaccaria ha deciso di annullare la prima ora di lezione per la giornata del 28 febbraio. “L’attività didattica sarà sostituita da un momento di raccoglimento per docenti e studenti durante la prima ora”. Successivamente, chiunque lo desideri potrà prendere parte alla cerimonia funebre, che si terrà alle 10 presso la cattedrale San Pietro di Frascati.

Le parole lasciate sui social dalla professoressa alla fine dello scorso anno assumono ora un significato ancora più toccante. “È stato un anno faticoso, difficile e triste con persone care che sono volate via. Ho combattuto ogni giorno come Don Chisciotte contro i mulini a vento, ma la mia forza sta svanendo sempre di più, sono fiera di me nonostante tutto. Ormai la speranza che la vita possa portarmi un po’ di felicità e serenità si è completamente disciolta come neve al sole, chiedo solo che questo nuovo anno non mi tolga più niente e nessuno, vorrei solo riposare. Un augurio immenso a tutti voi, godetevi la fortuna di avere una famiglia che è l’unica cosa che conta nella vita”. Parole che oggi, come ha scritto una collega nei commenti, “fa strano leggere”.