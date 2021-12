Lori non ce l’ha fatta, la sua vita finisce sulla strada: nell’incidente non ha avuto scampo

Grave incidente intorno alle 8 di oggi, 27 dicembre, a Torviscosa piccolo comune friulano. Per cause ancora da accertare un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente lungo la viabilità che da Arrodola porta a Malisana. Ad avere la peggio l’uomo alla guida dell’utilitaria, una Fiat Panda, Lori Versolatto, 61 anni, noto meccanico di Carlino, che stava andando al lavoro. Ferito il 29enne alla guida del furgone. A far scattare i soccorsi alcuni automobilisti.



Sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, insieme a una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Torviscosa. Solo pochi giorni fa un’altra tragedia aveva toccato il Friuli. La sera della vigilia di Natale, tra il comune di Faedis e quello di Povoletto: poco prima delle 19 in un incidente stradale frontale tra due auto sono morti sul colpo due coniugi di 78 e 73 anni residenti a Udine.



Lo scontro ha coinvolto una Toyota Yaris e un’Opel Astra. Nell’altra vettura, riporta l’Agi, viaggiava un uomo di 39 anni, residente a Cividale, illeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine insieme ai Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e al personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.







Nel 2020 si sono verificati in Friuli Venezia Giulia 2.344 incidenti stradali che hanno causato la morte di 47 persone e il ferimento di altre 3.029. La situazione pandemica e le misure adottate per contenerla hanno determinato un consistente decremento di incidenti (-29,4%), vittime della strada (-34,7%) e feriti (-31,2%) rispetto al 2019.

Incidenti e feriti calano meno di quanto avvenga sull’intero territorio nazionale (-31,3% per gli incidenti, -34,0% per i feriti) mentre i decessi diminuiscono più della media nazionale (-24,5%). Lo rileva l’Istat in un focus sugli incidenti stradali in regione diffuso oggi. Per quanto riguarda gli obiettivi europei sul dimezzamento delle vittime della strada, nel periodo 2001-2010 in Fvg si sono ridotte del 50,2% (42,0% in Italia), nel 2010-20 sono ulteriormente diminuite del 54,4% (41,8%).