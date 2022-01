Schianto nella notte, muore 18 enne. Gravissimi altri due giovanissimi. Quattro ambulanze sul posto

Torrechiara, tragedia in strada. Il grave incidente è avvenuto lungo la Massese, all’altezza dell’incrocio con strada della Badia. Un impatto troppo violento tra le due vetture e a perdere la vita è stato un ragazzo di appena 18 anni. Gravi gli amici, una ragazza di 17 e un ragazzo di 20 anni, passeggeri sullo stesso mezzo.

Secondo le prime informazioni l’auto con a bordo i tre giovani, una Mercedes, era in procinto di immettersi sulla Massese quando è sopraggiunta la seconda auto, una Ford, condotta da una 56enne di Langhirano. Lo scontro è stato violento e il 18enne, Josef Venturini, è deceduto a due ore dal ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore.

Non appena lanciato l’allarme in seguito al violento sinistro, sono prontamente giunte sul posto tre automediche dell’assistenza pubblica di Langhirano, della Croce Azzurra di Traversetolo e una proveniente da Parma, coadiuvate da quattro ambulanze e dai vigili del fuoco del distaccamento di Langhirano. Al loro arrivo, l’autovettura con a bordo i 3 giovani era letteralmente accartocciata.





Una volta estratti i corpi dalle lamiere del mezzo, immediato il trasporto dei 3 giovani in ospedale. Qui i medici hanno fatto di tutto per trarre in salvo la vita del ragazzo residente a Guastalla, fino a quando il suo cuore ha smesso per sempre di battere. Restano ancora ricoverati nel reparto di rianimazione in condizioni critiche gli amici a bordo della stessa auto.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione locale, che hanno prontamente chiuso al traffico il tratto di strada interessato dal drammatico sinistro. Ancora da chiarire le cause che hanno portato i mezzi allo scontro. Si resta in attesa di aggiornamenti.