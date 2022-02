La corsa in ospedale non basta, Sharon muore a 31 anni: la tragedia in centro città

Un’incredibile tragedia ha sconvolto un’intera città con la morte della giovane Sharon Germano. La ragazza aveva solamente 31 anni e ancora una vita intera davanti, ma il destino è stato troppo beffardo per lei e se n’è andata davvero troppo prematuramente. Dopo il gravissimo incidente in cui era rimasta vittima, i sanitari del 118 l’avevano subito soccorsa e caricata a bordo di un’ambulanza. Ma purtroppo la sua situazione clinica era disperata ed è deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Sharon Germano ha quindi ricevuto immediatamente le prime cure, ma purtroppo le sue ferite erano decisamente troppo gravi e i medici non sono riusciti a salvarle la vita, nonostante abbiano fatto di tutto per strapparla alla morte. Stando a quanto è stato finora ricostruito, la 31enne è stata investita da un’automobile, che non è stata in grado di frenare la sua corsa prima dell’impatto. Una Bmw l’ha centrata in pieno e l’automobilista che l’ha travolta è subito uscito dalla vettura per aiutarla.

La sfortunata Sharon Germano è morta a Torino, esattamente in via Druento all’altezza di via Traves. La vittima viveva proprio nel capoluogo piemontese, dove purtroppo si è verificato il suo decesso. Sul posto per effettuare i rilievi e cercare di capire cosa sia accaduto gli agenti della polizia locale. Resta da appurare se la giovane stesse camminando sulle strisce pedonali. Letteralmente scioccato l’autore dell’investimento, che non riesce a capacitarsi di quello che è successo in quei momenti drammatici.





Quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente, costato la vita a Sharon Germano, hanno ritrovato il conducente della Bmw in stato di choc. Su di lui sono stati effettuati i classici esami per valutare se fosse in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo, che ha 42 anni, è stato trasportato all’ospedale Maria Vittoria. Sui social network tantissimi i messaggi scritti in memoria della ragazza, che ha lasciato un vuoto incolmabile sia nella sua famiglia che tra i suoi amici.

Questi alcuni dei messaggi dedicati a Sharon Germano: “Ciao Sharon, cosa posso dire? Sono incredulo e scioccato da questa orrenda notizia. Non so cosa pensare, siamo rimasti tutti distrutti. Sarai sempre nei nostri cuori”, “Non riesco a credere che non ce l’hai fatta, mi mancherà il tuo buongiorno. Quante risate e gaffe insieme, il tuo caratterino tutto pepe resterà impresso”.