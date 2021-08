Terribile esplosione si è verificata in una villetta su due piani poco prima delle 9 di questa mattina, martedì 24 agosto. Il fatto è avvenuto in strada del Bramafame, a Torino, quando un uomo che lavora in una azienda vicina alle abitazioni ha sentito il forte botto e ha chiamato immediatamente i soccorsi.

“Una volta sentita l’esplosione – ha detto l’uomo a Torino Today -, sono uscito e ho visto una colonna di fumo poi la casa sventrata al primo piano e le macerie a terra”. Non è certo il numero delle persone ancora intrappolate.

“#Torino #24agosto 8:55, crollo parziale di una palazzina di due piani in strada del Bramafame: una persona estratta dai #vigilidelfuoco, squadre al lavoro per la ricerca di altri possibili dispersi (#24agosto 9:30)”, si legge invece sulla pagina ufficiale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.





Oltre ai pompieri, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori del 118. Due persone sono estratte vive dalle macerie dopo il crollo provocato da un’esplosione, mentre altre due persone sono state individuate ma non ancora tratte in salvo. I due feriti sono stati portati immediatamente in ospedale da un’ambulanza.

🔴 #Torino #24agosto 8:55, crollo parziale di una palazzina di due piani in strada del Bramafame: una persona estratta dai #vigilidelfuoco, squadre al lavoro per la ricerca di altri possibili dispersi [#24agosto 9:30] pic.twitter.com/GqLs3KczBO August 24, 2021

Per la ricerca di altre persone che potrebbero essere state inghiottite dal crollo della palazzina si trovano sul posto le squadre Usar (Urban search and rescue) e cinofile. Il nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) dei vigili del fuoco sta verificando l’ipotesi di una fuga di gas.