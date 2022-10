Una bruttissima notizia ha colpito la città di Torino. Giancarlo Stilo è stato trovato morto all’interno di un parco e tutti sono rimasti sotto choc per questo dramma improvviso. Il corpo senza vita dell’uomo, molto conosciuto e apprezzato per il suo lavoro, è stato rinvenuto vicino via Zanella e aveva addosso una tuta da ginnastica. Non è da escludere che possa essere uscito per fare jogging e rilassarsi, ma il destino è stato terribile e se l’è portato via per sempre, lasciando parenti e amici in un dolore indescrivibile.

Per fare luce sulla tragedia avvenuta a Torino, con Giancarlo Stilo che è morto all’età di 59 anni in modo inaspettato, la procura del capoluogo piemontese ha preso un’importante decisione. Infatti, è stato deciso di sottoporre l’uomo ad esame autoptico per comprendere con esattezza la causa del decesso. Al lavoro i carabinieri, che dovranno fare luce sull’accaduto e fugare tutti i dubbi. I militari erano stati contattati da un passante, che aveva dunque notato il cadavere dello sfortunato 59enne.

Torino, Giancarlo Stilo trovato morto in un parco

Purtroppo la città di Torino è stata travolta da questa notizia tremenda, visto che Giancarlo Stilo era una persona molto nota. Era colui che gestiva da ormai 13 anni il ristorante Esperia, situato su corso Moncalieri, ed è morto lasciando un vuoto impossibile da colmare. Inoltre, la vittima era anche un bravissimo bartender, infatti era in grado di preparare dei cocktail straordinari. Lui era stato l’inventore del cocktail denominato ‘zero pour femme’, che era fatto con una base di gin.

Secondo una prima ipotesi, riportata dal sito Torino Today, Giancarlo Stilo potrebbe essere deceduto in seguito ad un malore. Il medico legale avrebbe escluso la possibilità che si sia di fronte ad un omicidio. Il suo ristorante Esperia, localizzato sul fiume Po, è molto frequentato dai clienti. Lui in un vecchio filmato raccontava del suo lavoro: “Venire a lavorare qui, in questa cornice sul Po è un piacere. Mi piace avere a che fare con il pubblico, dall’operaio al vip”. Ma purtroppo ora non potrà mai più proseguire con la sua passione.

Questi alcuni dei messaggi di addio dedicati a Giancarlo Stilo: “Abbiamo passato anni della nostra vita vicini, ne abbiamo vissute di storie incredibili. Addio”, “Da oggi mancherà un vero signore, sono attonito e addolorato”, “Eri un uomo raro, pieno di un garbo naturale che andrebbe sparso nel mondo. Che la terra ti sia lieve quanto lo sei stato tu con tutti noi”.