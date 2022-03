Una porzione di scale è crollata in un palazzo in via Domodossola, 36 a Torino nella mattinata di mercoledì 16 marzo 2022. Le scale sono crollate tra il piano terra e il primo piano mentre un tredicenne stava uscendo dallo stabile per andare a scuola.

Il ragazzino è rimasto ferito dopo essere precipitato per quattro metri ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale Maria Vittoria. Nonostante la caduta di quattro metri, il tredicenne non ha riportato gravi lesioni e non è in pericolo di vita.

“Sta bene, stanno facendo accertamenti” ha detto a La Repubblica Laura Precupanu, la madre del ragazzo ferito. “Mio figlio stava andando a scuola, stava scendendo le scale e io stavo facendo colazione quando ho sentito veramente crollare il palazzo. Ho sentito gridare “mamma, mamma” ho aperto la porta e l’ho trovato lì che stava tornando su. I gradini sono crollati e lui è caduto dentro, ha 13 anni si è chiesto cosa fare e impaurito stava risalendo per tornare a casa”.





In via Domodossola sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Torino, gli operatori del 118 con le ambulanze e l’automedica, e la polizia locale. I pompieri hanno messo in sicurezza la porzione delle scale rimaste ancora salde alla struttura e provveduto a rimuovere le parti crollate.

Sempre i vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno fatto evacuare gli inquilini dalle finestre del palazzo perché le scale e lo stesso palazzo è stato dichiarato inagibile. I i residenti della palazzina – otto appartamenti in totale di cui sei occupati – sono stati fatti uscire dallo stabile con l’aiuto di un’autoscala.