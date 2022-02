Una vera e propria tragedia si è materializzata a Torino nella giornata di giovedì 3 febbraio. Un bambino di soli due anni è morto dopo essere caduto nel vuoto, mentre si trovava all’interno dell’abitazione dei nonni. Il volo è stato fatto dall’ottavo piano dello stabile situato in via Pacini, esattamente nel quartiere torinese Barriera di Milano. Dopo essere precipitato a terra, sono arrivati i soccorsi da parte della Croce Verde, ma purtroppo per il piccolo non c’è stato davvero niente da fare.

La sua caduta dalla casa dei nonni di Torino è stata terribile e il suo decesso sarebbe avvenuto praticamente sul colpo. Come consuetudine, i sanitari hanno tentato di effettuare le classiche manovre di rianimazione per far ripartire il cuore del bimbo, ma non ci sono riusciti ed è stato constatato il suo decesso. Sul luogo si sono recati anche i carabinieri, che dovranno adesso avviare le indagini del caso per cercare di capire cosa sia successo. Anche se sembra quasi certo che ci sia un’unica ipotesi.

Il nome della sfortunata vittima, che ha dunque trovato la morte a Torino, era Adam. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, alla base della sua dipartita dovrebbe esserci stato un tragico incidente. Non ci sarebbero infatti elementi che facciano ipotizzare altre piste investigative. Non è chiaro se il bambino si trovasse sul balcone di casa dei nonni o se stesse giocando nei pressi di una finestra. Subito dopo l’accaduto, i militari del capoluogo piemontese hanno iniziato ad ascoltare le testimonianze dei vicini.





Ad occuparsi dei primi soccorsi di Adam era stata la Croce Verde di Villastellone, comune in provincia di Torino. Questo quanto hanno riferito i vicini di casa del nonno del piccolo: “Abbiamo sentito delle urla, ma non abbiamo visto nulla”. Sono stati prestati dei soccorsi anche alla madre del bimbo, inevitabilmente straziata dal dolore per la perdita del figlio. Una vicenda drammatica, che ha lasciato sgomenta un’intera comunità, che mai poteva immaginarsi di assistere ad una storia del genere.

Altri vicini di casa hanno raccontato solo cose belle nei confronti del bimbo, deceduto a Torino: “Era un bimbo veramente bellissimo, la famiglia è composta da bravissime persone. Sappiamo che il piccolo veniva lasciato dai nonni perché i genitori lavorano”. Resterà da comprendere dove fossero i nonni al momento della tragedia e come mai sia riuscito a sfuggire al loro controllo.