“È morta”. Alessia Genovese, la notizia più triste. L’addio pochi giorni dopo la laurea

Torino, ha realizzato il suo sogno, poi il suo cuore ha smesso di battere. Alessia scopre la malattia fn da piccola ma nel corso degli anni non ha fatto altro che investire tutte le sue energie nel più grande sogno: quello di conseguire la laurea. Alessia Genovese ci riesce, nonostante le difficoltà, ma non appena raggiunto il traguardo, chiude per sempre i suoi occhi all’età di 25 anni.

Una vita stroncata dalla terribile malattia. Non mancava molto al traguardo, ma le condizioni di salute di Alessia si sono aggravate al punto di perdere la capacità di parlare. La madre racconta: “È stata convocata per il trapianto l’8 aprile 2020 perché il suo cuore era molto compromesso anche se la cardiopatia è emersa nel 2017”. Problematiche motorie dovute alla distrofia, eppure Alessia non ha mai smesso di credere nel suo sogno.

“Prima dell’intervento di trapianto – raccontava la mamma – nonostante le sue problematiche motorie derivate dalla distrofia, ha portato avanti con grande dignità la sua carriera scolastica. Era una ragazza intelligente, che parlava perfettamente lo spagnolo e l’inglese e in modo ottimo anche il portoghese. Al classico aveva studiato latino e greco e ha un animo molto sensibile, interessato alla vita spirituale anche perché i problemi fisici le hanno limitato la vita. Ha anche fatto dei viaggi, sempre con la mia angoscia di fondo. Era giusto che vivesse delle esperienze come se avesse una vita normale, è stata in Spagna Danimarca Germania e Portogallo”.





E persino un messaggio di incoraggiamento da parte di Alberto Angela, che con un videomessaggio ha stimolato Alessia a non mollare mai: “So che non è un momento facile per te e quindi ti chiedo di metterci tutta la forza e tutta la grinta che si vede nel sorriso che avevi quando ci siamo fatti la foto insieme. Io ti penso”.

Una storia che fa riflettere quella di Alessia che chiude per sempre i suoi occhi presso il Cto di Torino, ma prima, il 7 giugno scorso, riesce a conseguire il titolo di laurea. E da Il Corriere si apprendono le parole di mamma Patrizia: “Alessia era un’anima pura. Dolce, sensibile. Ho il cuore strapazzato, affranto, stretto in una morsa atroce di dolore inconsolabile. Saluteremo la dolce, preziosa, meravigliosa Alessia, la nostra Alessiuccia, martedì alle 11:30 nel duomo di Torino”.