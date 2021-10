Lutto nel calcio, una tragedia spezza la vita di Tommaso: 16 anni, se n’è andato davanti allo zio

Tragedia all’Isola d’Elba nella giornata di sabato 2 ottobre. Un ragazzo di 16, Tommaso Taverna, è morto annegato nei pressi di Cala Mandriola, nel territorio di Rio Marina, provincia di Livorno. Il giovane era originario di Salsomaggiore (Parma) ed era arrivato sul posto con una barca a vela insieme ad uno zio ed alcuni amici. Questi ultimi, non vedendolo riemergere hanno iniziato a cercarlo e poi dato l’allarme. Il corpo è stato poi ritrovato poco distante dal punto di immersione in un fondale di otto metri.

Sul posto sono arrivati sia il 118 che la guardia costiera. Il trasporto alla darsena medicea di Portoferraio ha consentito di prolungare la rianimazione anche con defibrillatore, ma ogni tentativo stato inutile. La tragedia, avvenuta intorno alle 14 e 10 di sabato pomeriggio, è stata probabilmente provocata da un malore di Tommaso. Il mare era calmo e la temperatura quasi estiva. In serata all’Elba sono arrivati anche i genitori del povero ragazzo.

Tommaso Taverna era molto conosciuto a Salsomaggiore e tutta la comunità è sotto shock. Il 16enne giocava a calcio come portiere e militava nella locale squadra degli Allievi. Era in perfetta forma fisica, pochi giorni fa era stato anche premiato come miglior portiere in un torneo. Numerosi i messaggi di cordoglio: “Ciao Tommaso, un destino crudele ti ha strappato via da noi troppo presto, che tu possa proteggerci da lassù così come proteggevi la nostra porta. Il Salsomaggiore Calcio e tutto il suo settore giovanile si stringono attoniti nel dolore attorno alla famiglia per la perdita del caro Tommaso Taverna”.





“Quando muore un sedicenne – le parole a Il Tirreno di Francesco Corradi, responsabile tecnico del settore giovanile – si dice sempre che se n’è andato un ragazzo splendido. Sarò banale , ma non trovo altre parole per descrivere Tommaso. Era stato da poco premiato come miglior portiere nel torneo Allievi. Ora non c’è più. Non ci possiamo credere”.

Anche il comitato regionale calcio della Lnd ha ricordato il giovane: “Una grave tragedia ha colpito il Salsomaggiore Calcio. Tommaso Taverna, portiere della selezione Under 17, è drammaticamente deceduto. La gara tra Busseto Calcio e Salsomaggiore Calcio, in programma domenica e valida per la quarta giornata del campionato Under 17 provinciale di Parma, è stata rinviata a data da destinarsi. Il presidente Simone Alberici, il Consiglio regionale e tutto il Crer Figc Lnd compartecipano del dolore della famiglia del ragazzo, della Società e di tutti coloro che hanno conosciuto un giovane che amava il pallone e che un destino ingiusto ha strappato alla vita troppo presto. Ciao Tommaso”.